Tarifas, combustibles y vivienda impulsaron suba de la inflación: 2.5% en noviembre El Índice de Precios acumuló un alza de 27.9% en lo que va del año y una suba del 31.4% en los últimos 12 meses, según informó el Indec.

Los precios al consumidor aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre, acumulando un alza de 27.9% en lo que va del año y una suba del 31.4% en los últimos 12 meses, según informó esta tarde el Indec.

La inflación de noviembre fue la más alta desde mayo, cuando tocó el 2.8%. A partir de ese mes, empezó a bajar al 1.5 en abril y volviendo a tener más de dos puntos en septiembre. El gobierno culpa por el alza a la tensión electoral que provocó la elección de finales de octubre.

En noviembre, el sector con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,5%)

En tanto, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

Cuyo fue la región de mayor suba mensual (2,8%); y Noroeste y Patagonia, las de menor (2,3%), mientras que la Pampeana, en la que se incluye a Santa Fe, la suba estuvo como el promedio nacional del 2.5%

Con los datos de noviembre, el Indec calculó que un hogar de cuatro integrantes necesitó en noviembre $1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza, 3,6% más que en octubre y 25,5% más interanual.