La Argentina volvió al mercado de deuda: Caputo colocó un bono en dólares por USD 1.000 millones El Ministerio de Economía informó el resultado de la licitación del BONAR 2029N, con una tasa de 9,26% anual. El plan oficial es reducir el riesgo país para regresar a los mercados internacionales

Tras casi ocho años sin acceso a financiamiento en dólares a plazos medios y largos, el gobierno de Javier Milei emitió un bono en moneda extranjera. Se trata del BONAR 2029N, mediante el cual el Ministerio de Economía recaudó USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual.

El título público está denominado en dólares estadounidenses, tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina. Según comunicó la Secretaría de Finanzas, se recibieron un total de ofertas por más de USD 1.400 millones, de más de 2500 inversores.

“El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”, aclararon desde el Ministerio de Economía.

El monto obtenido será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero. A comienzos del año que viene, figuran en el calendario los vencimientos de deuda por USD 4.200 millones. El plan oficial es hacer frente a los compromisos sin disminuir las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, busca reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos para reabrir los mercados internacionales.