Tasas al alza: cuáles son las billeteras virtuales que hoy rinden más en Argentina La suba de tasas sacudió al mercado financiero y reavivó la competencia entre bancos y billeteras virtuales por atraer los ahorros de los argentinos. Hoy, las opciones van desde plazos fijos hasta fondos comunes de inversión (FCI) y cuentas remuneradas, cada una con ventajas distintas según el perfil del inversor.

En este escenario, las billeteras digitales ganan protagonismo porque ofrecen intereses diarios sin perder liquidez: el dinero invertido puede retirarse en el momento o, según el instrumento, dentro de las 48 horas. Una diferencia clave frente al plazo fijo, que inmoviliza el capital durante al menos 30 días.

Las billeteras con mejores rendimientos

De acuerdo con datos de Agencia Noticias Argentinas, estas son las apps con mayores tasas efectivas en el mercado:

El atractivo central es la acreditación diaria de intereses: cada peso depositado empieza a generar rendimiento automáticamente, con fondos siempre disponibles.

Cuentas remuneradas, la opción más práctica

Se trata de un producto que ganó popularidad porque combina rendimiento y flexibilidad. A diferencia de los plazos fijos, el dinero no queda bloqueado, lo que permite usarlo al instante si surge una necesidad.

Fondos comunes de inversión vs. plazos fijos

Los FCI ofrecen retornos similares a los plazos fijos, pero con la ventaja de la liquidez. Dependiendo del fondo, los retiros pueden ser inmediatos o dentro de las 48 horas.

En cambio, los plazos fijos mantienen el capital inmovilizado por al menos 30 días, aunque suelen otorgar mayor previsibilidad en la tasa.

Bancos: las tasas más competitivas

Las entidades financieras también ajustaron sus rendimientos para depósitos a 30 días en pesos (vía online). Estos son los más destacados:

Banco del Sol / Banco Voii: 55,00 %

Banco Meridian: 54,50 %

Banco Provincia de Córdoba: 52,00 %

REBA Compañía Financiera: 50,00 %

Banco Bica: 49,00 %

Banco de Corrientes / Banco del Chubut: 48,00 %

Banco Hipotecario: 45,50 %

Banco Nación / Banco COMAFI: 43,00 %

Banco ICBC: 42,30 %

Banco Credicoop / Banco Provincia: 42,00 %

Banco Galicia / Banco BBVA: 41,00 %

Banco Macro: 40,50 %

Banco Santander: 38,00 %

Banco Ciudad: 35,00 %

Con tasas que “vuelan”, la decisión pasa por definir si priorizar la rentabilidad o la disponibilidad inmediata del dinero.