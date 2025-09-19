Tras las derrotas en el Congreso, Milei lanza en Córdoba la campaña para las elecciones de octubre El presidente encabezará este viernes una convocatoria de La Libertad Avanza en la capital cordobesa con el objetivo de recuperar apoyo luego de los traspiés parlamentarios y la caída en los comicios bonaerenses.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Córdoba, que marcará el inicio formal de la campaña para las elecciones legislativas de octubre. El evento, donde el mandatario será el principal orador, busca reimpulsar el apoyo al oficialismo después de la derrota en los comicios bonaerenses semanas atrás, el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales de la ley de Financiamiento Universitario, la ley de Emergencia Pediátrica y el revés que tuvo el veto a la ley de ATN en el Senado este último jueves.

El encuentro está previsto para las 18 en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, en Córdoba capital. Días atrás, el mandatario confirmó su participación en redes sociales con el mensaje: “Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La elección de Córdoba no es casual: es uno de los distritos más favorables para Milei, que en el balotaje de 2023 obtuvo allí el 74% de los votos, frente a Sergio Massa, que solo obtuvo el 25,94%.

Desde el Gobierno aclararon que no está previsto un encuentro con el gobernador Martín Llaryora. La relación entre Nación y el mandatario provincial atraviesa un momento de tensión, luego de que los legisladores alineados con Llaryora votaran en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia del Hospital Garrahan.

“Quiero agradecer el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor de la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo al Financiamiento Universitario. El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país“, escribió el gobernador en X.

Y agregó: “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo. Vamos a seguir trabajando con decisión para defender la salud y la educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria”.