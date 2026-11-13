Tragedia en Lanús: una explosión de gas dejó un muerto y decenas de heridos Mientras una empresa contratista realizaba obras para MetroGAS, la perforación de un caño de gas provocó ayer por la mañana un fuerte estallido seguido de un pavoroso incendio en el centro comercial de Remedios de Escalada. La explosión destruyó por completo un almacén y obligó a evacuar a los vecinos. Por el siniestro, hay dos detenidos.

Una trágica explosión seguida de incendio se registró esta mañana en el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, donde trabajan los bomberos para apagar el fuego. Las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas de gran intensidad. Por el hecho, una persona falleció. También se reportaron 2 personas desaparecidas, 30 heridas y 7 con quemaduras graves que fueron trasladadas de emergencia, confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Según pudo saber este medio, la explosión se originó a las 10:52 luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la empresa Metrogas. Fue en las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería, en una zona comercial de gran afluencia. “Es pleno centro comercial, el Banco Nación está a media cuadra, y fue en una hora de mucho tránsito, en la cual todos salimos a las calles”, describió un vecino del barrio. Desde la entidad bancaria informaron que su personal no resultó herido.

Una imagen aérea del incendio (Foto: Adrián Escandar) Una imagen aérea del incendio (Foto: Adrián Escandar)

La explosión provocó que varios locales de la calle Beltrán e Hipólito Yrigoyen se incendiaran. Por la magnitud del hecho, se evacuó toda la zona y se desplazaron al lugar bomberos voluntarios de municipios aledaños.

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Acerca del traslado de los heridos, informaron que los más graves fueron llevados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que los demás al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona. Para las 15 horas, ocho heridos habían sido dados de alta.

Las llamas Las llamas

En el hecho ya tomó intervención la UFI N°6 descentralizada que investigará las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinará eventuales responsabilidades.