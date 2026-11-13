Un violento temporal causó graves destrozos y dejó más de 150 personas asistida Voladuras de techos, árboles caídos y daños en establecimientos educativos y viviendas fueron parte del saldo de la tormenta.

La localidad salteña de Embarcación sufrió este jueves el impacto de un fuerte temporal de lluvia y viento que provocó destrozos en viviendas, escuelas y distintos sectores de la ciudad. Unas 150 personas recibieron asistencia médica, ocho de ellas por lesiones traumáticas y cortes. Además, varias familias debieron ser evacuadas.

La tormenta se desató durante la tarde y se extendió hasta la noche, con intensas precipitaciones, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

La fuerza del fenómeno ocasionó la voladura de techos, la caída de árboles y postes de media tensión, además de daños en distintas estructuras. En algunas calles todavía permanecían cables cortados y chapas entre el tendido eléctrico.

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Uno de los puntos más afectados fue el sistema educativo. Debido a los daños estructurales que sufrieron varios establecimientos, el municipio resolvió suspender las clases para evitar riesgos.

En el Hospital San Roque se organizó un operativo de emergencia para atender a los damnificados. Según los datos difundidos, alrededor de 150 personas pasaron por el centro de salud. Ocho presentaban heridas de mayor consideración, entre ellas traumatismos y cortes en distintas partes del cuerpo. También fue asistido un niño con un traumatismo de cráneo, que debió ser derivado a Orán. El menor se encuentra fuera de peligro.

El temporal también obligó a trasladar a entre 25 y 30 vecinos a un centro de evacuados, de acuerdo con información del departamento de San Martín. Los sectores más comprometidos fueron los ubicados cerca de la Ruta Nacional 34 y del acceso a la ciudad. Allí, la caída de árboles y la destrucción de techos también afectaron el servicio eléctrico y dejaron a distintos barrios sin suministro.

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Los daños no se limitaron a las zonas periféricas. El centro de Embarcación también registró importantes destrozos, con árboles derribados, paredes colapsadas y chapas que quedaron enganchadas entre los cables de luz.

En declaraciones al diario El Tribuno, Víctor Dip, director de la Zona Norte del Ministerio de Salud, explicó que gran parte de las lesiones se produjo por el desprendimiento de techos y la caída de ramas. También señaló que muchas personas fueron sorprendidas por la tormenta mientras circulaban por la vía pública y no tuvieron tiempo de encontrar un lugar donde protegerse.

Aunque el temporal ya pasó, las condiciones meteorológicas podrían volver a complicarse. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una alerta amarilla por tormentas para el departamento de San Martín durante la tarde de este sábado.

El pronóstico advierte sobre la posibilidad de precipitaciones intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas fuertes de viento. Se estiman valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.