Caputo explicó por qué se aceleró la inflación en octubre y apuntó a los cambios en el régimen de Zona Fría El ministro de Economía atribuyó parte de la suba del IPC a las modificaciones en el esquema de subsidios al gas. El índice registró un incremento del 2,2%, mientras que la inflación núcleo mostró su menor variación desde julio de 2025.

La inflación volvió a acelerarse en octubre y llegó al 2,2%, lo que representó una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre. Tras conocerse el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cuáles fueron los factores que incidieron en el resultado y puso el foco en los cambios del régimen de Zona Fría.

A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda señaló que las modificaciones en el esquema de subsidios tuvieron un impacto directo en la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un aumento del 4,2% durante octubre.

Según explicó el funcionario, este factor fue uno de los principales responsables de la aceleración del índice general.

El dato que destacó Caputo: la inflación núcleo

Pese al incremento del IPC, Caputo hizo hincapié en la evolución de la inflación núcleo, que registró una suba del 1,5% y alcanzó su menor nivel desde julio de 2025.

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El ministro también remarcó que, con excepción de aquel mes, no se observaba una variación tan baja desde enero de 2018. Además, sostuvo que la media móvil de tres meses de este indicador llegó a su registro más bajo desde ese mismo año.

Por otra parte, los precios estacionales aumentaron un 5,5%, mientras que los regulados tuvieron una variación del 2,9%.

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La explicación de Caputo ante la suba de la inflación.

Cómo quedó la inflación interanual

En términos interanuales, el IPC registró un incremento del 33,1%, con tres meses consecutivos de desaceleración en esa medición.

De esta manera, el Gobierno destacó el comportamiento de la inflación núcleo, mientras que el aumento de las tarifas y los cambios en el esquema de Zona Fría quedaron entre los factores señalados para explicar la aceleración del índice general.

El dato de octubre vuelve a poner en el centro de la escena la evolución de los precios y el impacto que los ajustes de los servicios públicos tienen sobre el bolsillo de los hogares.