El sondeo, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre de 2025, confirma un notable desplome de la imagen presidencial, con una caída superior a los 6 puntos en su popularidad. La tendencia negativa también arrastra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuya imagen registra un marcado retroceso.
El Factor Económico, Causa Central del Desgaste
El principal motor de este declive es el duro impacto de la recesión económica. El informe de RDT Consultores subraya que las prioridades de la sociedad han cambiado: el foco ya no está en la desaceleración de la inflación, sino en la pérdida de poder adquisitivo y la preocupación por el empleo. El estancamiento económico y la caída de los ingresos reales han neutralizado el discurso oficial, demostrando que “el bolsillo mata al relato”.
El Giro Inesperado en el Peronismo
En contraste con el panorama oficialista, la encuesta revela un dato que redefine el tablero opositor: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, experimenta una mejora de imagen de 8,6 puntos.
Este crecimiento no solo lo consolida, sino que lo posiciona como la figura peronista con mejor imagen a nivel nacional, superando incluso a la expresidenta Cristina Kirchner. En un contexto de crisis, Kicillof se afianza como el principal referente de un peronismo que parece capitalizar el descontento social generado por el ajuste y la recesión.