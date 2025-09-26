La Desaprobación de Milei Supera el 50% y Kicillof Emerge como Referente Opositor Una reciente encuesta nacional de RDT Consultores ha puesto al Gobierno de Javier Milei en una situación de "alerta roja". El estudio, que históricamente ha mantenido una visión favorable del oficialismo, ahora revela que la desaprobación de la gestión presidencial escaló al 51,5%, superando la mitad de la población, mientras que la aprobación se estanca en un 34%.

El sondeo, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre de 2025, confirma un notable desplome de la imagen presidencial, con una caída superior a los 6 puntos en su popularidad. La tendencia negativa también arrastra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuya imagen registra un marcado retroceso.

El Factor Económico, Causa Central del Desgaste

El principal motor de este declive es el duro impacto de la recesión económica. El informe de RDT Consultores subraya que las prioridades de la sociedad han cambiado: el foco ya no está en la desaceleración de la inflación, sino en la pérdida de poder adquisitivo y la preocupación por el empleo. El estancamiento económico y la caída de los ingresos reales han neutralizado el discurso oficial, demostrando que “el bolsillo mata al relato”.

El Giro Inesperado en el Peronismo

En contraste con el panorama oficialista, la encuesta revela un dato que redefine el tablero opositor: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, experimenta una mejora de imagen de 8,6 puntos.

Este crecimiento no solo lo consolida, sino que lo posiciona como la figura peronista con mejor imagen a nivel nacional, superando incluso a la expresidenta Cristina Kirchner. En un contexto de crisis, Kicillof se afianza como el principal referente de un peronismo que parece capitalizar el descontento social generado por el ajuste y la recesión.