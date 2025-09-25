Milei Celebra Desde Nueva York “Caída Histórica” de la Pobreza y la Indigencia El presidente Javier Milei celebró efusivamente desde Estados Unidos la noticia económica del día: la baja significativa de los índices de pobreza e indigencia en Argentina.

Reacción Presidencial: “La Pobreza Sigue Bajando”

Tras la difusión del informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que cubre el primer semestre del año, el mandatario usó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para festejar el resultado.

“La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. ¡¡¡Viva la libertad, carajo!!!”, escribió Milei, manteniendo su habitual estilo confrontativo al vincular el dato con su plataforma política.

La celebración se produce en medio de su agenda internacional en Nueva York, donde horas después tenía programada una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Los Datos del INDEC y la Postura del Gobierno

El informe del INDEC reveló que la pobreza disminuyó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre de 2025, si se compara con el segundo semestre de 2024.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se hizo eco de la noticia desde Nueva York, aprovechando para reforzar el discurso anti-populista del Gobierno.

“Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%. No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin”, tuiteó Adorni, sugiriendo que las políticas actuales son la causa directa del mejoramiento en los números.

Además de la baja en la pobreza, el reporte del organismo estadístico indicó que la indigencia también mostró una reducción, cayendo 0,8 puntos porcentuales en hogares y 1,3 puntos en personas.