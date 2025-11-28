Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington En un escueto mensaje, Manuel Adorni anunció que finalmente el jefe de Estado participará del evento en el Kennedy Center, donde iba a compartir palco con Donald Trump. La sorpresiva decisión se suma al respaldo del presidente al pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central por su último título.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje previsto a Washington para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos. Así, el presidente no participará del evento en el Kennedy Center en el que, obviamente, iba a estar también presente el titular de la AFA, Claudio Tapia. La decisión de Milei se suma a su respaldo al pasillo de espaldas de Estudiantes –ahora sancionado– a Rosario Central por su último título. Justamente, una de las lecturas es que el cambio de planes obedeció a la sanción al Pincha.

“El presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni sin explicar porqué. Milei, en tanto, reposteó la publicación del jefe de Gabinete y compartió una foto de Carlos Bilardo, como jugador, y su entrenador en Estudiantes, Osvaldo Zubeldía, en señal de respaldo al equipo que hoy preside Juan Sebastián Verón.

Fuentes de Casa Rosada deslizaron a La Nación que la cancelación tuvo que ver con los últimos movimientos de la entidad madre del fútbol argentino, como la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata.

El jefe de Estado había sido invitado por el propio Donald Trump para participar del acto en el Kennedy Center e iban a compartir palco. Su hermana Karina y secretaria de la Presidencia también iba a ser de la partida.