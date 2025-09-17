Milei en Paraguay: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió” El presidente participó este martes de la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, en el marco de su visita oficial al país vecino que continuará hasta este miércoles. Respondió a las críticas vinculadas al financiamiento universitario.

El presidente Javier Milei participó este martes de la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, en el marco de su visita oficial al país vecino que continuará hasta este miércoles, y respondió a las críticas vinculadas al financiamiento universitario en Argentina.

Durante su exposición, el mandatario sostuvo: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”. En ese sentido, afirmó que desde sectores opositores “van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”.

Milei subrayó que su gestión mantiene el envío de fondos: “Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”. Sus declaraciones se produjeron en la jornada previa a la marcha federal universitaria prevista en el país, que coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados sobre el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

El mensaje del Presidente fue replicado en la red social X por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

La agenda de Milei en Asunción incluyó también su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde recordó al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, y elogió la gestión económica de su par paraguayo, Santiago Peña.

“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, expresó. Y agregó: “Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas”.

Desde el Hotel Sheraton de Asunción, Milei destacó que Paraguay “es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica” y valoró que el país haya elegido “abrazar las ideas de la libertad”, lo que permitió —según afirmó— dejar atrás la inflación. También señaló: “Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”.