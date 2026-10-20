Tras su paso por Neuquén, Milei partió rumbo a España: su intensa agenda en Madrid y la actividad del Gabinete El Presidente realiza su tercera visita del año al país europeo, en la previa de las elecciones adelantadas. Mantendrá una reunión con Isabel Díaz Ayuso y disertará en foros económicos. En paralelo, el oficialismo avanza con negociaciones clave en el Congreso.

El presidente Javier Milei partió este lunes por la noche rumbo a Madrid, España, en el marco de una nueva gira internacional. Tras encabezar un discurso en la cumbre petrolera AOG Patagonia 2026 en la provincia de Neuquén, el mandatario abordó el vuelo pasadas las 23:10, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Se trata de la tercera visita de Milei a territorio español en lo que va del año y la séptima desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Este viaje cobra particular relevancia política, ya que se produce en la antesala de las elecciones presidenciales españolas, adelantadas para el próximo 29 de noviembre, un escenario en el que el líder libertario ha manifestado su apoyo a las agrupaciones de derecha. Ante las consultas de la prensa, Ravier ratificó que “todos los viajes que hace el Presidente son oficiales”.

Una agenda maratónica en Madrid

La actividad oficial del jefe de Estado en la capital española se concentrará íntegramente este miércoles y comenzará desde muy temprano. Su primer compromiso será a las 5:15 (hora argentina) en la jornada del Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo. Luego, a las 8:00, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde además disertará en la presentación del Máster en Economía de la Escuela Austríaca.

A las 10:00 estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas más tarde, mantendrá un encuentro clave con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras brindar una entrevista periodística a las 14:00, la comitiva abordará el vuelo de regreso a las 16:00. Se espera que aterricen en Buenos Aires el jueves a las 8:00, para que el mandatario retome su agenda local el viernes en la cena anual de la Fundación Faro.

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Negociaciones y gestión en Buenos Aires

Mientras el Presidente cumple con sus compromisos en Europa, el Gabinete mantiene una intensa agenda de gestión y articulación política. Este martes a las 15:00, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem, mantendrán una importante reunión de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo. El objetivo es alinear posturas de cara a la sesión del miércoles en el Congreso, donde se debatirán proyectos sobre propiedad privada, vandalismo rural, discapacidad y patrimonio estatal.

Por otro lado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, participará hoy en foros sobre Inteligencia Artificial y el viernes viajará a Colombia para disertar en el Congreso RELIAL 2026. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará la cumbre internacional de fuerzas policiales FIEP y, finalmente, Karina Milei cerrará la semana el viernes al mediodía anunciando la creación de un nuevo centro de conservación en el Museo Nacional de Bellas Artes.