Un bebé de apenas 12 días murió tras caerle una palta en la cabeza Un recién nacido falleció luego de unos días grave por el impacto que sufrió al caérsele el fruto en la cabeza. Estaba en brazos de su madre cuando ocurrió, frente al jardín de infantes de su hermano. Hacía tiempo que la institución pedía que podaran el árbol, según contó la propia mamá.

Un bebé de apenas 12 días murió luego de que se le cayera una palta en la cabeza y conmocionó a los vecinos de Quilmes, en Buenos Aires. Además, abrió un fuerte cuestionamiento por el estado de los árboles en la vía pública.

El hecho ocurrió el jueves pasado por la mañana, cerca de las 8, en la entrada del Jardín de Infantes Nº 949; y el domingo el chiquito falleció. Según relató Giuliana, la mamá, una palta cayó desde uno de los árboles de la vereda y golpeó a Lucas, su bebé, provocándole graves lesiones en la cabeza.

“Yo estaba dejando a mi otro hijo de 5 años. En ese momento una palta cae de uno de los tres árboles de palta que están en la vereda, que ocupa todo el hall de entrada del jardín, y le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias”, contó.

Tras el impacto, la familia y otras personas que estaban en el lugar intentaron conseguir asistencia médica. La madre contó que llamó al 911 y a los Bomberos, mientras otras mamás y docentes del establecimiento colaboraban para ayudarla. Sin embargo, aseguró que la asistencia no llegaba y que la situación se volvía cada vez más desesperante.

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Ante la demora, el papá de Lucas decidió trasladarlo por sus propios medios hasta el Sanatorio de la Trinidad. De acuerdo con el testimonio de Giuliana, habían pasado aproximadamente 30 minutos desde el episodio. Una vez en el centro de salud, el recién nacido fue operado y quedó internado en terapia intensiva, con un cuadro crítico y pronóstico reservado.

Pese a los esfuerzos de los médicos, Lucas murió el domingo. La familia quedó atravesada por una pérdida devastadora, mientras la madre comenzó a reclamar explicaciones sobre las condiciones en las que se encontraban los árboles de la zona.

Dijo que el jardín de infantes había presentado reiterados pedidos de poda ante la Municipalidad, pero que no obtuvo respuestas antes del trágico episodio. “No se puede estar bien con una pérdida así”, expresó la mujer en diálogo con TN.

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Además, la mujer cuestionó que personal del Municipio se presentara a trabajar sobre los árboles después de la tragedia. “Se acercaron a escondidas a podar los árboles”, afirmó, al describir lo ocurrido el sábado, dos días después del accidente.