Un colectivo perdió el control y atropelló a varias personas: hay un muerto El interno de la línea 532 se subió a la vereda y embistió a pasajeros que esperaban en una parada.

Un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y arrolló a varias personas en el centro de la ciudad de Mar del Plata.

Todo ocurrió en la avenida Peralta Ramos y Buenos Aires, donde el interno habría sufrido una falla mecánica y embistió a un grupo de personas que estaba en la parada, consignó el diario local 0223.

Luego, los equipos de emergencia se acercaron al lugar para asistir a los heridos y avanzar en el rescate de quienes quedaron atrapados debajo del vehículo.

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De acuerdo a lo que informaron las autoridades de Mar del Plata, seis personas fueron trasladadas en código rojo hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). A su vez, personal del SAME constató la muerte de una pasajera como consecuencia del impacto.

“Los testigos dicen que el colectivo iba rápido, que el boulevard estaba lleno y que, por algún desperfecto mecánico, termina subiéndose donde estaban las personas”, detalló.

Además de la policía y el SAME, también trabajan en la zona dos dotaciones de bomberos, personal de Rescate del área de Defensa Civil, miembros de Tránsito, Rescate, Dirección de Protección a la Víctima y el SIES.

La Fiscalía de Delitos Culposos, notificada de lo sucedido por parte de los efectivos de la subcomisaría, ordenó las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho.