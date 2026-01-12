Un muerto y 35 heridos por una ola gigante que impactó en Santa Clara del Mar El hombre que falleció fue arrojado contra las rocas por la fuerza del agua. Además había varios heridos. Las imágenes

Un hombre murió este lunes en Santa Clara del Mar, en la Costa Atlántica argentina, tras ser arrojado contra las rocas por una ola de gran tamaño, en medio de un episodio inusual en el que turistas denunciaron la aparición de un fenómeno similar a un “mini tsunami”.

La información fue confirmada por el encargado de Defensa Civil, Fabián García, en declaraciones al canal de noticias TN. Además, otra persona sufrió un infarto durante el episodio y permanece internada, mientras que al menos 35 personas resultaron con heridas leves, según el último parte oficial.

Testigos relataron que el mar se retiró de manera repentina y poco habitual en la zona de la playa California Beach. Minutos después, una sucesión de olas de gran tamaño avanzó sobre la costa y tomó por sorpresa a turistas y residentes.

La repentina crecida del mar arrastró bolsos, reposeras y sombrillas. Varias personas que se encontraban dentro del agua debieron ayudarse entre sí para evitar ahogarse, mientras que quienes estaban en la playa intentaron sostener a sus mascotas para que no fueran llevadas por la corriente.

En un primer momento, fuentes oficiales habían indicado que no se registraban víctimas fatales, aunque con el correr de las horas se confirmó el fallecimiento de un hombre que impactó contra las rocas producto de una de las olas. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y ambulancias que asistieron a los heridos.