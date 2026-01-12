Incendios en Chubut: extinguieron 22 de los 32 focos, pero el fuego sigue activo Las precipitaciones registradas el domingo en la región de la Comarca Andina trajeron algo de alivio, pero cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios seguían trabajando para contener y extinguir los focos activos en bosques

Luego de varias jornadas de angustia y fuego descontrolado, este domingo se registraron lluvias en la región de la Comarca Andina que provocaron algo de alivio en la zonas más castigadas de Chubut, como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén. El incendio que se desató el lunes de la semana pasada ya consumió 12.000 hectáreas.

Según describió Noticias Argentinas, en las últimas horas se destacó el contraste con el panorama del sábado, cuando la visibilidad era nula y el fuego había llegado al asfalto de la Ruta 40, obligando a su corte total.

Este domingo, en cambio, el asfalto lucía mojado y las laderas de las montañas, antes envueltas en llamas y humo, mostraban la tierra oscura a raíz de los 10 milímetros de lluvia que cayeron durante una hora y media por la tarde. No obstante, la situación aún no fue controlada.

Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de precipitaciones sostenidas.

Mientras tanto, la lluvia del domingo ayudó a bajar la temperatura y les permitió descansar brevemente a los cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios que vienen combatiendo el fuego sin descanso bajo temperaturas extremas. Por estas horas, continuaban trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven.

Solo en Epuyén, el fuego arrasó con 12.000 hectáreas de bosques, plantaciones, pastizales y viviendas durante la última semana, según la Secretaría de Bosques chubutense. El área afectada se duplicó el sábado en pocas horas debido a las ráfagas de viento, marcando el punto más crítico de la emergencia.

El gobernador de Chubut Ignacio Torres precisó que contabilizaron al menos 24 viviendas afectadas por el fuego, además de una estancia y dos complejos turísticos en la jurisdicción de El Hoyo y Epuyén.

MIRA TAMBIÉN Murió una nena de 10 años por hantavirus en Buenos Aires

También indicó que, hasta el momento, había “581 personas abocadas al operativo de contención de las llamas, incluyendo 265 brigadistas de Chubut, Neuquén, Río Negro y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, además de personal de apoyo”. Este domingo, agregó, “se sumaron 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional del Manejo del Fuego”, según publicó el diario Río Negro.

En tanto, son ocho los medios aéreos que operan en la región: dos helicópteros con helibalde, dos aviones hidrantes, tres aviones anfibios y el Boeing 737 de Santiago del Estero.

Reclamo de brigadistas

Fabián Lagos, brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que, junto a colegas ubicados en el lago Menéndez, exigieron una mejora de su situación laboral.

MIRA TAMBIÉN Inhabilitaron por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

“Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad, y una jubilación acorde”, sostiene el reclamo.

Los brigadistas cobran entre $650.000 y $850.000 por mes, por debajo del costo estimado de la canasta básica local y menos incluso que otros trabajadores del mismo sector, como los administrativos, tras haber sido excluidos de las paritarias por el Ejecutivo en 2024.

Según datos oficiales analizados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en 2025 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones.