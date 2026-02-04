El milagro de Bastian: a tres semanas del accidente en Pinamar, despertó del coma y su mamá compartió un emotivo mensaje El nene de 8 años, que permanece internado en Mar del Plata tras el choque en La Frontera, reconoció a sus padres y sonrió. "Jamás dudé de tu fortaleza", escribió su madre. En paralelo, se complicó la situación judicial de los conductores: ambos dieron positivo de alcoholemia.

A tres semanas de la tragedia que conmocionó a Pinamar, llegaron las noticias más esperadas desde el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras el choque entre un UTV y una camioneta, despertó del coma.

La novedad fue confirmada por su madre, Macarena Collantes, a través de una conmovedora publicación en Instagram. “Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”, expresó.

El pequeño lucha por su vida desde el 12 de enero, cuando ocurrió el siniestro en la zona de médanos conocida como “La Frontera”. “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, agregó Macarena, pidiendo a la comunidad que sigan las oraciones por su recuperación.

Séptima cirugía y evolución

La recuperación de Bastian es paso a paso. Este lunes, el equipo médico lo sometió a su séptima intervención quirúrgica. Según el parte médico al que accedió TN, se le realizó el reemplazo de una válvula de derivación externa por una “ventrículo-pleural” para optimizar el drenaje de líquido cefalorraquídeo.

El resultado de la operación fue “satisfactorio”. El niño continúa monitoreado por equipos interdisciplinarios, estable bajo parámetros clínicos y hemodinámicos, aunque su cuadro sigue requiriendo cuidados intensivos.

Alcohol al volante: la situación judicial

Mientras la familia celebra la evolución clínica, la causa judicial sumó agravantes que complican a los involucrados en el choque. Las pericias toxicológicas confirmaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre al momento del impacto, violando la ley de Alcohol Cero vigente en la provincia de Buenos Aires.

Los análisis del Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores arrojaron los siguientes resultados:

Noemí Quirós (conductora del UTV donde viajaba Bastian): 0,41 g/l de alcohol en sangre.

Manuel Molinari (conductor de la camioneta Volkswagen Amarok): 0,25 g/l de alcohol en sangre.

Ante estos resultados y las maniobras imprudentes constatadas, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación de las licencias de conducir de ambos imputados, al considerar que sus conductas representaron un riesgo jurídico relevante para la vida de las personas.