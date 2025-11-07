Una joven boliviana murió al caer de un segundo piso y su familia denuncia femicidio Matilda López Sanzetenea, de 18 años, se precipitó desde un balcón y falleció en el Hospital porteño Argerich. El juez Manuel de Campos ordenó la inmediata detención de su pareja, un joven de la misma edad con lesiones en la espalda, mientras el padre de la víctima alertó sobre una relación marcada por el control y la violencia

Una salida de sábado por la noche terminó en tragedia en pleno barrio porteño de San Telmo: Matilda López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años, cayó desde un segundo piso y falleció horas después en el hospital.

Mientras la Justicia intenta reconstruir cómo se produjo la caída, la familia sospecha que podría haberse tratado de un femicidio y señala como posible responsable a la pareja de la víctima.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo. Según el parte policial, de acuerdo a lo que informó TN, minutos después de la medianoche Matilda se precipitó desde el balcón del departamento N° 2 del segundo piso de un edificio en la calle Defensa al 300.

La llevaron con politraumatismos craneales al Hospital Argerich, fue operada de urgencia y no logró sobrevivir. Ahora la causa está en manos de la Justicia.

Detuvieron a su novio

En el lugar estaba un joven de 18 años, presunto novio de Matilda. A simple vista presentaba lesiones en la espalda compatibles con arañazos.

Ante esa situación, el juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, junto con la Secretaría 116 de la Dra. Tamara Martínez, ordenaron la detención del joven y la policía colocó una faja de clausura en el departamento para preservar lo que podría ser la escena del delito.

La sospecha de la familia

Matilda había llegado a principios de año a Buenos Aires para estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la UBA. El sábado por la tarde Matilda le escribió a Pablo, su papá, para contarle cómo iba todo y pedirle plata para ir a una fiesta. Ese fue el último contacto.

Pablo contó que Matilda estaba en pareja con un joven boliviano de su misma edad, pero que la relación estaba marcada por el control y la violencia.

“El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, relató el hombre, en diálogo con el diario Clarín.

Y lamentó: “Le dije: «Mati, por favor, tenés que terminar esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que ir a buscar a una morgue. Y no quiero». Y, mirá, ahora está en una morgue”.