Una pareja sobrevivió más de 24 horas atrapada en la nieve a 22 grados bajo cero Habían salido a buscar alimentos para sus animales, pero su camioneta quedó encajada en medio del temporal. Tras lograr pedir ayuda por un teléfono satelital, fueron rescatados sanos y salvos en un amplio operativo.

El crudo invierno patagónico fue el escenario de una verdadera odisea con final feliz. Una pareja fue rescatada en la provincia de Santa Cruz tras sobrevivir más de 24 horas atrapada en el interior de su camioneta, soportando temperaturas extremas que alcanzaron los 22 grados bajo cero en la zona de Cerro Piedra.

La dramática situación comenzó el sábado por la noche. José Bilbao y Noelia Siares, quienes viven y trabajan en el campo, decidieron emprender viaje hacia el pueblo ante las intensas nevadas que azotaban la región. El objetivo era abastecerse de alimentos y conseguir forraje para sus animales. Sin embargo, en medio del trayecto, la gran cantidad de nieve acumulada hizo que el vehículo quedara completamente inmovilizado, dejándolos varados y a la intemperie.

Un pedido de auxilio satelital y el accionar de los rescatistas

La desesperación fue total. Aislados y bajo un frío polar que no daba tregua, la pareja debió refugiarse en el habitáculo de la camioneta para conservar el calor. Recién 24 horas después de haber quedado encajados, lograron establecer comunicación con las autoridades gracias a un equipo satelital para dar aviso de la emergencia, según destacó el medio local La Opinión Austral.

La alerta activó un amplio y rápido despliegue que culminó en la madrugada del lunes. Efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y operarios de Vialidad Provincial lograron abrirse paso hasta el punto exacto donde se encontraba la camioneta.

MIRA TAMBIÉN Cayó en la trampa del falso Kevin Costner y le sacaron más de 3 millones de pesos

Tras varias horas de intenso trabajo en condiciones climáticas muy adversas, las autoridades confirmaron el rescate de ambos ocupantes, quienes afortunadamente se encontraban en buen estado de salud general a pesar de la exposición a las bajas temperaturas.

“La nieve nos ganó de mano”

Ya a salvo y desde la calidez de su hogar, José Bilbao dialogó con Radio LU12 AM680 para relatar la dura experiencia y agradecer el profesionalismo de los equipos de emergencia. “La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones”, reconoció.

“Ahora que pasó todo y estamos en casa, es como que al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy muy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y mucho equipamiento. Por suerte salió todo bien”, concluyó aliviado.