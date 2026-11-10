“Vayan y sean santos”: las frases más destacadas de la homilía de León XIV ante una multitud En su segunda misa masiva en el país, el Sumo Pontífice homenajeó al cura Brochero y a Mama Antula, y le pidió a los miles de fieles presentes un mayor "compromiso de vida" y testimonio de oración.

El papa León XIV encabezó este martes su segunda misa multitudinaria en la Argentina, celebrada en la imponente explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Ante una verdadera marea humana, el Sumo Pontífice pronunció una sentida homilía con un perfil estrictamente religioso, centrada en la rica tradición de santidad de la provincia mediterránea y en el compromiso evangelizador que deben asumir los fieles.

Durante la ceremonia en el Polo Aeronáutico cordobés, el líder de la Iglesia Católica destacó que la región “ha sido rica en frutos de santidad”. En ese marco, dedicó un momento especial de su discurso para recordar a aquellas personas que transitaron por las mismas calles y dieron la vida por el Evangelio. “En Argentina vivieron hombres y mujeres, como el Cura Brochero y Mama Antula —por poner solo dos ejemplos—, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión”, expresó.

Buscando igualar el rol de la jerarquía eclesiástica con el de los laicos, el Santo Padre dejó una de las definiciones más fuertes de la mañana: “Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”. En esa misma línea teológica, pidió tener presente que, habiendo sido arrancado del poder de las tinieblas, el creyente ha sido trasladado “a la luz de Dios”.

La homilía también incluyó una advertencia y un desafío directo a los miles de peregrinos reunidos. “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida, pues el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”, enfatizó el Papa, reclamando una adhesión total a la fe, aún en medio de las dificultades.

Para finalizar su mensaje pastoral, el Pontífice recordó que la celebración se realizaba “por la santificación del pueblo argentino” y, pidiendo la intercesión de san León Magno para que Dios continúe bendiciendo al país, cerró su alocución con un eufórico y motivador llamado a la acción: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”.