Villarruel dijo que le preocupa el estado de Milei y habló de “persecuciones imaginarias” La vicepresidenta afirmó que le inquieta "profundamente" que el Presidente "replique insensateces e inventos". Además, se refirió a la polémica por el aumento salarial que cobrarán los senadores desde agosto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel mostró su preocupación en las redes sociales por el estado del presidente Javier Milei, a quien señaló por tener “persecuciones imaginarias”.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, fue la respuesta que utilizó la titular del Senado cuando fue consultada por un usuario en X.

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Más tarde, la vicepresidenta expuso su malestar con un comentario sobre la defensa nacional emitido en el stream libertario Carajo.

“Es un concurso de exabruptos y delirios. La palabra no se respeta y no se hacen responsables de lo que dicen ni de lo que hacen”, lamentó la vicepresidenta.

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Asimismo, Villarruel hizo mención a la polémica que se generó en las últimas semanas por el aumento de sueldo que tendrán los senadores a partir de agosto, cuando pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes.

“A mí también me preocupa, por eso se los he planteado en cada oportunidad que tengo: que desenganchen sus dietas de los sueldos de los empleados. Una cosa es que sus dietas se actualizaran hace más de dos años y otra que perciban aumentos cada vez que lo hacen los empleados del Senado. Creo que dar el ejemplo es fundamental”, señaló.

Finalmente, la titular de la Cámara alta aseguró que desde que asumió en diciembre de 2023 llevó adelante una “política de austeridad”. “Se bajó el gasto en el Senado más de 35.000 millones de pesos y hay 1.000 empleados menos desde que estoy en la gestión”, afirmó.