Patricia Bullrich dijo que el nuevo vocero ayudará a “destrabar” la comunicación en el Gobierno La senadora fue una de las principales críticas de la situación de Adorni y ahora saludó a su reemplazante en uno de sus cargos previos a la jefatura de Gabinete.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. Para la referente libertaria, es un buen paso para “destrabar” la comunicación.

En un tiro por elevación a Manuel Adorni, la jefa del bloque oficialista expresó en X sus buenos deseos para el diputado nacional. “Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier”, indicó .

Bullrich consideró que el economista en el cargo ayudará a funcione un área marcada por la situación judicial del ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”, precisó.

La senadora fue una de las principales críticas del panorama de Adorni. Fue quien pidió por la aparición de la declaración jurada del funcionario y, además, cuestionó con dureza los argumentos que dio para actualizar su situación patrimonial.

Las críticas de la ex ministra aparecieron, inclusive, en la última reunión de mesa política. Allí, en tono amable, le reprochó al jefe de Gabinete su explicación para justificar su riqueza, basada en inversiones en bitcoins olvidadas en un pendrive.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

Economista, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa, es una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza y comparte con el mandatario una fuerte afinidad ideológica.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

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A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca.

Es autor de varios libros sobre economía y en los últimos años profundizó su relación con Milei, con quien escribió La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.