Milei sostuvo que Belgrano fue el “primer intelectual liberal económico argentino” El presidente hizo una visita fugaz a Rosario Arribó en helicóptero junto a toda su comitiva, incluido el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Habló de la importancia de Manuel Belgrano para la Nación y lo catalogó del “primer intelectual liberal de la patria”. Solo interrumpió la lectura para hacerle un pedido a sus seguidores.

El presidente Javier Milei hizo una visita fugaz a Rosario junto a toda su comitiva. Dio un breve y despolitizado discurso en el Monumento, transmitido por cadena nacional a todo el país, y luego se marchó de la misma manera que había llegado: en helicóptero y sin hacer declaraciones particulares a la prensa.

Muchos apostaban a un discurso duro desde lo económico y político de Milei en Rosario, en este 20 de Junio siempre especial para la ciudad por el Día de la Bandera. Pero nada de eso sucedió. Milei centró su alocución en la figura de Belgrano. Solo hizo un alto para hacerle pedido a su platea y para destacar la importancia de ponerle un freno a la inflación.

🇦🇷 MILEI ENCABEZÓ EL ACTO CENTRAL POR EL DÍA DE LA BANDERA EN ROSARIO El presidente Javier Milei encabezó el acto oficial en el Monumento Nacional a la Bandera junto a todo su gabinete y centró su discurso en la figura de Manuel Belgrano y el concepto de libertad. “Es para mí un… pic.twitter.com/LscxDAFSZx MIRA TAMBIÉN Quién es y qué ideas tiene Adrián Ravier, el economista que eligió Milei para ser su nuevo vocero presidencial — elTresTV (@elTresTV) June 20, 2026

“Es para mi un honor poder hoy estar al pie de este monumento, tan importante para nuestra patria. Este es el símbolo que nos une y nos identifica como pueblo”, comenzó diciendo el presidente.

“Al recordar a la bandera, también recordamos a su creador. Es recordar al gran promotor de la libertad política y económica de la Nación”, dijo el presidente, que además catalogó a Belgrano como el “primer liberal de la patria”.

En un momento de su discurso, ante los gritos de sus seguidores que se mezclaban con los que fueron a repudiarlo, Milei frenó, levantó la vista y les dijo: “Agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”.

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El otro alto en su lectura que hizo Milei fue cuando habló de la importancia que Belgrano le daba -según su apreciación- al control de la inflación: “Pensar que todavía hay algunos que siguen discutiendo esto”, dijo.

Como siempre hace, cerró su discurso con su arenga de cabecera: “Viva la libertad, carajo”.

Y se fue como llegó. En helicóptero de Prefectura, acompañado de su comitiva, encabezada por su hermana Ksarina, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y la senadora Patricia Bullrich.