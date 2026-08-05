Villarruel autorizó a una senadora opositora a participar de manera remota en la sesión por la Ley de Tierras La presidenta de la Cámara Alta dio lugar al pedido de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas y tiene contraindicado realizar viajes de larga distancia. No obstante, la medida deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara Alta.

La presidenta del Senado Victoria Villarruel autorizó a la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en las sesiones de la Cámara Alta, incluida la prevista para este jueves para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en virtud de una restricción médica que le impide trasladarse desde su provincia a la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión quedó plasmada en el Decreto de Presidencia 66/2026, firmado este martes y dictado ad referéndum de su aprobación por parte del pleno del Senado. Allí se habilita a la legisladora del bloque Justicialista a intervenir mediante modalidad virtual, “con voz y voto”, mientras se mantenga la situación médica acreditada o hasta el inicio de la licencia por maternidad correspondiente.

Se trata de una decisión de peso para la votación prevista para este jueves en la Cámara Alta, ya que el oficialismo aún no tiene garantizado un resultado favorable para su proyecto que incluye, como punto central, modificaciones sobre la ley de extranjerización de tierras.







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Sin embargo, lo dispuesto por la vicepresidenta dependerá de lo que decida el cuerpo legislativo durante la sesión del jueves que, cabe recordar, requerirá la modificación del plan de labor parlamentaria, para lo que se exigen los votos de dos tercios del cuerpo.

La vicepresidenta precisó también que “la presente autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio y no importa modificación del reglamento, ni la instauración de un régimen de alcance general”. En los fundamentos, aclaró que esta acción no constituye un precedente de “aplicación automática a otros supuestos”.

Según consta en los fundamentos del decreto, Fernández Sagasti cursa un embarazo de 32 semanas considerado de riesgo. El certificado suscripto por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis C. Lagomaggiore de Mendoza indica reposo relativo y contraindicación expresa para realizar esfuerzos y viajes por cualquier medio de transporte.

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Además, se exige que la participación virtual de Fernández Sagasti sea desde el palacio de la Legislatura mendocina.

Fernández Sagasti presentó a Villarruel una nota fechada el 30 de julio en la que pidió que se autorice su participación “remota o virtual, con voz y voto”. En el documento, la senadora aclaró que la solicitud tiene “carácter excepcional, individual y transitorio”.

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