Rescataron los restos de las siete víctimas del accidente de helicóptero El operativo se realizó en una zona de difícil acceso, cerca del Parque Provincial Ischigualasto. Los cuerpos fueron trasladados a la capital sanjuanina para las pericias forenses.

Los equipos de rescate lograron retirar este jueves los cuerpos de las siete personas, entre ellas el piloto Matías “Ronco” Valenzuela, que murieron tras la caída de un helicóptero en una zona de difícil acceso de Valle Fértil, en San Juan.

Luego de completar el operativo, los restos fueron trasladados hacia la capital provincial, donde se realizarán las pericias forenses correspondientes y posteriormente serán entregados a sus familiares.

El siniestro ocurrió el miércoles en el paraje Los Arrieros, ubicado al norte del Parque Provincial Ischigualasto, en una zona cercana al límite con La Rioja. Las condiciones del terreno y la baja visibilidad impidieron finalizar las tareas durante esa jornada, por lo que el operativo se retomó este jueves con la intervención de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, bomberos, personal de emergencias y autoridades judiciales.

Después de las 13, los rescatistas lograron extraer los cuerpos de la aeronave y trasladarlos a pie hasta los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional, los únicos aptos para movilizarse por el área accidentada.

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Desde ese punto, se organizó un desplazamiento con vehículos de Criminalística y de la Policía provincial hasta el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, donde se dispusieron morgueras provisorias para llevar adelante las primeras actuaciones judiciales y forenses.

Fallecieron Marcelo Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil. Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos; Andrés Bosch, coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; Rodrigo Aimetta, instructor técnico y jefe de una brigada nacional del mismo organismo y el piloto de la aeronave, Matías “Ronco” Valenzuela.

Todos los ocupantes participaban de una instancia de capacitación y apoyo vinculada al combate de incendios forestales que se desarrollaba en la zona.