Violenta agresión de un sindicalista a Eduardo Feinmann a la salida de la radio Marcelo Peretta, un dirigente farmacéutico y candidato a la legislatura porteña, lo abordó en Recoleta y le exigió explicaciones por sus dichos al aire, ya que el periodista lo habían tildado de "chanta". Testigos y una oficial de policía intervinieron en el pleito. Qué dijo después el conductor

Marcelo Peretta, un hombre vinculado con el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, lo “apuró” a la salida de los estudios de Radio Mitre, en el barrio de Recoleta, y le exigió explicaciones por sus dichos al aire. Testigos y una mujer policía debieron intervenir para que el cruce no pasara a mayores, ya que el gremialista llegó a arrojarla una patada. Más tarde, el comunicador hizo un comentario sobre el incidente –sobre el que presentó una denuncia–: “Este tipo se hizo conocido en los programas de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina”. Y lo tildó de “apretador, extorsionador y violento”.

Según relataron testigos del hecho, que quedó registrado en un video publicado por el sitio Bardeo News, el gremialista y ex candidato a legislador porteño Marcelo Peretta –del sector de Farmacéuticos y Bioquímicos– esperó al comunicador en la calle Mansilla para exigirle explicaciones e intentar agredirlo.

“Eduardo, soy Marcelo Peretta. Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, que soy un chanta. Explicame qué tenés conmigo, porque usás tu programa –que lo escucha todo el mundo– para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?”, increpó Peretta.

Feinmann se limitó a responder: “Trabajaste con Mauro Viale”, y regresó hacia su camioneta. Como Peretta lo seguía, el periodista le preguntó: “¿Me viniste a amenazar?”. “No, quiero que me des explicación. Eduardo Feinmann, no te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás”, insistió Peretta, mientras el conductor reiteraba: “Ninguna explicación”.

Cuando Feinmann logró subirse a su vehículo, el sindicalista golpeó la ventanilla: “Pedí disculpas, sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado”, gritó. Molesto, el periodista bajó nuevamente de la camioneta: “¿Escapado de qué?”, retrucó, en el momento en que llegó una agente de la Policía de la Ciudad. Mientras la oficial intentaba retirar a Peretta, Feinmann aclaraba: “Yo no me voy escapado de nada”.

“¿Querés pelear, salame?”, arremetió el gremialista, que además es candidato a legislador porteño. “Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?”, respondió Feinmann. Su equipo intentó contenerlo y el conductor volvió a subir al vehículo, mientras Peretta seguía reclamando disculpas a los gritos: “Vos no sos un periodista, sos un operador. ¡Te escapás! El gran periodista argentino sos y necesitás seguridad. ¡Derecho a réplica! Este sinvergüenza. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, salame? Sos un sinvergüenza. Sos un mal tipo”.

La agente de policía se ubicó frente a la camioneta y Feinmann arrancó. Con la ventanilla baja, alcanzó a decir: “¿Te creés que te tengo miedo?”. Pero Peretta continuaba con los insultos y, en un momento, lo desafió: “Cagón, te vas corriendo, dale, bajate, dale”. Cuando el periodista descendió otra vez del vehículo, el sindicalista pateó la puerta y el video se cortó.

Más tarde, Feinmann charló con su compañero Marcelo Bonelli para contar su versión de lo ocurrido. Allí adelantó que ya había radicado una denuncia contra el sindicalista.

“Fui agredido por este violento… Estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento, que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares. De repente veo a Marcelo Peretta, viene caminando rápidamente hacia mí con un joven que después me dice ‘mi hijo está ahí, decile a mi hijo no sé qué’, y el hijo filmando a su padre. ¡Qué vergüenza! ¿No? Y con otro hombre del sindicato –me imagino– que me estaba esperando en la puerta”, relató.

Dijo también que, cuando salió de la radio, vio a un hombre de buzo celeste y pensó que era un oyente, pero finalmente esa persona era parte del grupo que acompañó al gremialista. “Vinieron de a tres a apretarme: el hijo de Peretta, Peretta y este hombre que debe ser o culata de Peretta o parte del sindicato de Peretta” –dijo, al mencionar una “emboscada” contra él–. Además, tildó a su agresor de “ser nefasto”.

“Este tipo se hizo conocido en los programas de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina, un tipo que tenía una coleta y que en ese momento defendía a Alberto Fernández. Después, en 2021 y 2022, se transformó en Pro, en amarillo. Y yo no sé si todavía sigue respondiendo a Patricia Bullrich. Me encantaría saberlo de parte de la propia ministra de Seguridad” –planteó, y añadió–: “Él empuja a la policía, me pega una patada en la cintura, en el costado, y después patea mi auto, lo abolla. Eso es chapa, me importa cero”.

En tanto, consideró que Peretta es parte de un sindicalismo “violento y retrógrado”, y siguió sobre el difícil momento que vivió: “Yo me subí un par de veces para irme, pero el tipo me seguía agrediendo. Y me volví a bajar, yo cagón no soy. Y lo único que quería era agredirme. Lo que él buscaba era que yo lo agrediera, y yo no tengo ningún… pero tampoco me voy a quedar cruzado de brazos, de ninguna manera”.

Contó además que se encuentra bien y reveló: “La denuncia ya está hecha. Hice una exposición oral, mañana seguramente voy a ampliarla. Esto lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Tipos como estos tienen que estar presos”.

Antes de ir a agredir a Feinmann, Peretta escribió un mensaje en X para quejarse porque el conductor lo había llamado “Marcelo Berreta” y lo había tildado de “chanta” sin conocerlo.

Después de abordarlo, volvió a la misma red social y aseguró que “nunca le hizo nada” al periodista: “No me pidió disculpas. Ahora se hace la víctima, pero en realidad es el victimario”, acotó.