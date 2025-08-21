Habló Cristian Graf: “Diego jamás vino a mi casa, no sé por qué apareció acá” El principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, rompió el silencio. Se despegó del crimen, aseguró que nunca tuvo relación de amistad con la víctima y pidió que se esclarezca lo sucedido.

Cristian Graf, el dueño de la casa donde encontraron los restos de Diego Fernández, rompió el silencio y, en exclusiva con TN, confió que no era amigo de la víctima ni sabe cómo es que sus restos terminaron en ese lugar.

“Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después toda la trascendencia de lo que está pasando en el día a día, el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados”, sostuvo el hombre que se convirtió en el protagonista de una historia macabra.

“El cuerpo apareció abajo de la ligustrina. Apareció cuando estaban haciendo las excavaciones de la medianera”, explicó. El hombre contó que la ligustrina, un cerco de “un metro y medio” de altura, separaba las propiedades y que la pared es nueva. “El cuerpo apareció debajo de la medianera. Aparecen en la obra de al lado. El cuerpo fue encontrado del otro lado”, insistió sobre el lugar en el que se encontraron los restos.

Graf sostuvo que es inocente y que su familia también lo es. “Tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”, dijo.

Afirmó que su vínculo con Diego Fernández era casi nulo, que solo fueron compañeros de colegio durante un año y que no eran amigos. “Yo no recuerdo a Diego ni el momento de la desaparición”, aseguró, al tiempo que negó cualquier conexión con la víctima a través de las motos. “A mí no me gustan las motos, no arreglé motos y no tuve ningún carnet de conducir de motos”, detalló.

“No lo entiendo, te da bronca porque al saber que no sos vos, te acusan de algo que no es”, se lamentó. También dijo que el “acecho mediático” afecta a su familia y que su madre “no mira la tele porque el ver todo esto la deprime mucho”. A pesar de todo, mantiene la fe en la justicia y en su propia inocencia. “El que me conoce, me va a creer. Y el que no me conoce, no sé. Es a libre albedrío, cada uno puede pensar como quiere”, afirmó.

Aseguró que quiere que la verdad salga a la luz. “La causa prescribió, todos queremos saber quién fue para estar en paz, tanto la familia Fernández como nosotros”, indicó. “Me imagino la angustia de los padres, no tiene nombre. Que desaparezca alguien de tu entorno y sin saber, es terrible, te volvés loco”, concluyó.

Las principales frases que dejó

“Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después toda la trascendencia de que está pasando en el día a día, el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados”.

“Entiendo el señalamiento, pero hay que entender que el cuerpo apareció abajo de la ligustrina. Apareció cuando estaban haciendo las excavaciones de la medianera”.

“La pileta la tengo hace 20 años. Toda la pared hasta el techo de chapa era ligustrina. Era un cerco de un metro y medio. No había pared, es nueva, nunca existió. Era ligustrina con alambre”.

“El lugar aproximado sería por acá. Todas estas plantas son nuevas, después del hallazgo. Los arquitectos hicieron toda la pared nueva, la revocaron y lo único que hice fue pintar, puse tierra en el hueco”.

“El cuerpo apareció debajo de la medianera. Aparecen en la obra de al lado. El cuerpo fue encontrado del otro lado”.

“Casualidad, causalidad, no sabemos cómo llegó ahí. No es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo aquí, en este lugar”

“Todo fue al lado, nadie de la familia fue. Cómo pasó, no sé. Tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”.

“El hecho fue antes de la familia Boy Olmi y Cerati”.

“No sé por qué el cuerpo apareció acá. Descarto la posibilidad de que haya sido mi papá, ni se me ocurriría eso”.

“Puede ser cualquiera de las dos, lo único que me liga con Diego Fernández es que compartimos un año en el colegio”.

“Él repitió y yo pasé a tercer año. Terminé ahí y me cambié de colegio porque tenía materias previas. No tenía relación con él, no éramos amigos, no teníamos puntos en común. A mí no me gustan las motos, no arreglé motos y no tuve ningún carnet de conducir de motos”.

“Mi hijo durante un momento arregló motos, pero jamás arreglé motos”.

“Yo no recuerdo a Diego ni el momento de la desaparición. Yo no me vinculaba con los chicos del colegio, mi círculo era aparte”.

“Diego jamás vino a mi casa, ni a hacer un trabajo, ni nada”.

“No sé por qué apareció acá, no tengo teorías sobre esto”.

“No me acuerdo del momento de la desaparición, ni tampoco me acuerdo de que hayan venido los padres al colegio”.

“El hermano no se comunicó conmigo, pero tampoco podría decirle nada. No puedo decirle algo que no sé”.

“Yo era tranquilo. En esa época solo hacía natación, karate y básquet, nada que ver con su club”

“A su familia no la conocía. Nunca los conocí”.

“Yo estaba trabajando y me llama mi hermana y me dice no sabes lo qué pasó. Ella vive en el sur, pero justo en ese momento habían operado a mi mamá de la rodilla. Me dicen que había tocado el timbre el arquitecto, que habían encontrado huesos humanos”.

“El arquitecto pensaba que podía ser un familiar. Mi hermana le dice que nada que ver, entonces agarró y llamó a la policía. Yo vine de trabajar, eran las 15.45 y después vi a todos los policías. Quise ir a ver dónde habían encontrado los huesos, pero no nos dejaron pasar”.

“No entendía nada, no tenía razón de ser”.

“Habían dicho que yo había traído tierra cuando quise hacer la pileta, pero es imposible porque tenés que sacar tierra para eso. Están cambiando las cosas con respecto a la realidad”.

“El camión no va a entrar por la casa. Si tiene que entrar es una carretilla”.

“Hubo una iglesia acá, no sé cuánto tiempo estuvo. Pero eso es cierto, estuvo”.

“Se cortó el diálogo con los obreros después”.

“Bananero nunca dije. Lo que había, eso si es verdad, justo en ese rincón había una Santa Rita. Mi mamá dijo que no la toquen, pero al final se terminó sacando. Lo que le dije es que tengan cuidado cuando hacen el pozo de no romper la Santa Rita. Al final se terminó sacando porque terminó pegada a la pared”.

“No tuve contacto con mis excompañeros en todo este tiempo”

“Nadie se comunicó conmigo, de ese entorno no”.

“Con los medios me di cuenta de que todos apuntaban contra mí, lo dieron como un caso cerrado”.

“No lo entiendo, te da bronca porque al saber que no sos vos, te acusan de algo que no es”.

“Soy el protagonista de una historia en la que me implican en una causa que no es mía. Encima toda la correlación de los familiares, porque salpica a todos lados”.

“La causa prescribió, todos queremos saber quién fue para estar en paz, tanto la familia Fernández como nosotros. Vamos a quedar igual de manchados”.

“Lo lamento mucho por ellos, me hubiese gustado tener una respuesta para que sepan que pasó, que hoy no se la puedo dar porque no la tengo ni la tenemos, ni nadie de mi entorno ni nadie. Por eso nos pusimos a disposición para lo que necesiten”

“La última vez que lo vi habrá sido en el colegio, no teníamos vínculo ni de amistad ni por las motos”.

“De una forma u otra, está. El pobre muchacho lo enterraron ahí y se dio a la luz por la obra, si no nos hubiéramos enterado de nada, es terrible. No sé si fue intencional o qué pasó cuando lo hicieron. Desconozco el por qué, el lugar, es raro todo”.

“No sé si algún otro compañero vivía acá cerca. Yo no me daba con los compañeros del colegio. Pongo las manos en el fuego por mi papá y mi mamá”.

“Me genera angustia e impotencia esto. Me da mucha bronca”.

“Mi círculo es tranquilo, no tengo enemigos. No puedo señalar a alguien porque sería injusto. Le estaría haciendo un mal a alguien que no tiene nada que ver, no corresponde”.

“Yo era un estudiante. Hacía básquet, natación, iba a los scouts”

“Jamás pensé en que pudo haber pasado algo con mis padres. No está ni en la mente pensar eso”.

“A mi mamá le es muy difícil todo esto, no mira la tele porque el ver todo esto la deprime mucho. Se deprime por ese lado”.

“Supongo que hay gente que me cree y gente que no, el que me conoce me va a creer. Y el que no me conoce, no sé. Es a libre albedrío, cada uno puede pensar como quiere”.

“El que me conoce sabe quién soy y que, cuando se esclarezca, va a estar todo genial”.

“Espero que se esclarezca lo antes posible, que se cierre este tema, esclarecido”.

“En su momento me habían recomendado no hablar. Cuando supieron quién era, ahí hablé”.

“El que me conoce, me va a creer. A los demás no les puedo cambiar el pensamiento”.

“Si ellos están dispuestos a hablar, no hay problema. ¿Por qué no? Pueden venir, entrar, no hay problema. Pero no van a seguir encontrando respuestas”.

“La realidad es que cuando encuentran el cuerpo, estaba justo en el límite. Los planos están, tanto de acá al lado como de acá”.

“Si no confío en mis abogados, estoy frito. La idea es saber quién, cómo y por qué. Quiero llegar a fondo y poder caminar tranquilo”.

“Me imagino la angustia de los padres, no tiene nombre. Que desaparezca alguien de tu entorno y sin saber, es terrible, te volvés loco”.

“No sé qué hacer con la casualidad, para eso están los peritos trabajando en eso. Ya va a aparecer algo que vincule a alguien”.

“No tenía relación con Cerati. Me lo crucé un par de veces, pero nada”.

“Sé que están buscando a la familia anterior a la de Boy Olmi. Muchos eran grandes y murieron. Que yo recuerdo, mi papá no tuvo mucho contacto con ellos”.

“Yo vine en el año 74 a esta casa, y desde ahí hasta hoy estuve acá”.