Vuelve a cero la causa por la muerte de Fernández Lima, el chico que desapareció hace 41 años La Cámara Federal dejó sin efecto la decisión que desvinculaba al único imputado. La familia celebra el avance y la defensa considera que el fallo podría incluso favorecer al acusado.

La investigación por la muerte de Diego Fernández Lima tendrá que reiniciarse desde el principio. Así lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal, que declaró la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf y dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen para retomar la pesquisa.

El fallo, firmado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López y Julio Marcelo Lucini, sostiene que la única vía para avanzar en el esclarecimiento del caso es reabrir la investigación y determinar responsabilidades en los términos previstos por el artículo 45 del Código Penal. Así lo consignó Noticias Argentinas, que tuvo acceso al contenido de la resolución y cuyos fundamentos señalan que no se cumplieron los requisitos para aplicar el artículo 336 del Código Procesal Penal -que habilita el cierre de una causa- por falta de elementos que otorguen “certeza negativa”.

El tribunal remarcó también la necesidad de profundizar en las medidas pendientes para conocer lo ocurrido, garantizar los derechos de las víctimas y encuadrar jurídicamente el caso, una definición que, advirtió, puede variar a medida que surja nueva prueba. Por esa razón declaró la nulidad de los dictámenes fiscales previos a la indagatoria de Graf, del propio acto de indagatoria y del sobreseimiento posterior.

La decisión fue celebrada por la familia de la víctima. “Estamos muy contentos, es una muy buena noticia. Esto es por la memoria de Diego y por mi papá, que murió buscándolo”, expresó a Noticias Argentinas Javier Fernández Lima, hermano de Diego.

Desde la defensa de Graf, en tanto, interpretan que la resolución podría incluso favorecerlo. El abogado Martín Díaz señaló que, al invalidarse los dictámenes que sustentaban la acusación, también cae la imputación sobre su cliente: “Hoy es un ciudadano que no está ni siquiera bajo un manto de sospecha”, dijo, y aseguró que la citación original tenía vicios que la volvían anulable.