El sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima rompió el silencio: qué dijo Cristian Graf, compañero de escuela de la víctima, se presentó ante la fiscalía e intercambió algunas palabras con los medios. Mirá

Norberto Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda del barrio porteño de Coghlan, rompió el silencio.

Graf fue interceptado por la prensa este lunes, tras presentarse ante el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación del homicidio, para ponerse a disposición de la Justicia. El sospechoso, que ahora tiene 58 años, se dirigió por sus propios medios a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, situada en el edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro. Se presentó en calidad de testigo, pese a no haber sido convocado.

Luego de que los funcionarios judiciales le indicaran que, por el momento, no se había adoptado ningún tipo de medida en su contra, el sospechoso volvió a su casa, ubicada en avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, la misma en cuyo jardín aparecieron los restos de Diego.

Allí Graf fue interceptado por varios periodistas que aguardaban su llegada. “¿Vos fuiste quien asesinaste a…?”, le preguntó Mercedes Ninci al sospechoso de haber asesinado a Diego. “A mi papá“, fue la única respuesta que dio Graf sin contexto al micrófono.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Después de almorzar, le pidió a su madre, Bernabella Lima, dinero para tomar el colectivo. Le dijo que iba a visitar a un amigo. El adolescente, que tenía 16 años, no volvió más a su casa. La última vez que se lo vio fue en la esquina de Monroe y Naón. Sus restos fueron descubiertos en mayo de este año, cuando parte del terreno trasero de la casa ubicada en avenida Congreso 3742 se desmoronó mientras construían una medianera.

Los forenses determinaron que el cuerpo – por entonces un N.N. – había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas, lo que evidenciaba que habían intentado descuartizarlo con un serrucho.

Hace menos de una semana se reveló que los restos pertenecían a Diego. Se supo también que esa casa pertenecía a la familia de Cristian Graf y que el principal sospechoso seguía viviendo en el mismo lugar.