“Wake up, Donald”: Alberto Fernández reapareció con críticas e ironías por la ayuda de Trump a Milei Tras el acuerdo financiero con Estados Unidos, el expresidente argentino salió con duras observaciones sobre la "profunda ignorancia" del titular de la Casa Blanca. "¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”, planteó, en un llamado para que "despierte".

Tras el fuerte espaldarazo del gobierno norteamericano al argentino, el expresidente Alberto Fernández, reapareció en la discusión pública con críticas e ironías contra el presidente estadounidense Donald Trump. “Wake up, Donald!”, lo espabiló el ex jefe de Estado.

“Ya lo hiciste con Macri. Ahora lo volvés a hacer con Milei. Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”, se quejó Alberto Fernández en la red social X este martes, luego de que Milei y Trump se reunieran en Nueva York y el titular de la Casa Blanca le diera su “respaldo total” durante esta crisis económica e incluso de cara a su reelección en 2027.



MIRA TAMBIÉN Diputados aprobó la citación a Karina Milei por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

“Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio”, continuó Alberto y chicaneó a Trump: “Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia. ¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”.

“De todos modos, si Donald Trump —cómplice de Macri en el endeudamiento argentino— apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar. PD: Trump, si vas a hacer negocios con Milei, pregunta para quien es el 3%”, cerró con un emoji sonriente, en referencia al escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad que involucra, justamente, Karina Milei, hermana del presidente y secretaria de la Presidencia.