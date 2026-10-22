El consumo masivo no repunta: las ventas cayeron en septiembre Según un informe de la consultora Scentia, las ventas retrocedieron un 1% mensual y acumularon una caída del 2,7% en los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período de 2025. Bebidas sin alcohol, productos perecederos y artículos de desayuno y merienda estuvieron entre los rubros más afectados, mientras que el comercio electrónico mostró un fuerte crecimiento

El consumo masivo registró una contracción mensual del 1% en septiembre y se ubicó 16 puntos porcentuales por debajo del nivel de enero de 2023, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Scentia.

La retracción estuvo impulsada principalmente por el retroceso de las ventas en supermercados, mayoristas y plataformas de comercio electrónico.

En la comparación interanual, el indicador mostró una caída del 1,2% frente a septiembre de 2025. Además, durante los primeros nueve meses del año acumuló una disminución del 2,7% respecto del mismo período del año anterior.

Entre los canales de venta, los supermercados registraron una baja mensual del 5,3%, mientras que los mayoristas retrocedieron un 6,7%. El comercio electrónico también mostró un desempeño negativo, con una caída del 3,9%, al igual que los autoservicios independientes, que cedieron un 1,8%.

MIRA TAMBIÉN Procesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero

En contraste, los kioscos y canales tradicionales tuvieron un avance del 2,3% mensual, mientras que las farmacias crecieron un 2%.





Qué canales de venta lograron crecer en 2026

Pese al retroceso general del consumo, algunos canales consiguieron resultados positivos en el acumulado de los primeros nueve meses del año.

MIRA TAMBIÉN Ya son cinco los detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

El comercio electrónico encabezó las subas, con un incremento del 35,3%, impulsado por los cambios en los hábitos de compra. Sin embargo, ese crecimiento no alcanzó para compensar las caídas registradas en el resto de los segmentos.

Las farmacias también mostraron una evolución favorable, con una suba acumulada del 1%.



MIRA TAMBIÉN La razón por la que el presidente Milei usó un vendaje en el cuello

En el otro extremo, los supermercados encabezaron las bajas entre los canales de venta, con una contracción del 3,8%. Le siguieron los autoservicios independientes, con un retroceso del 3,1%; los mayoristas, con una caída del 3,2%; y los kioscos, con una disminución del 2,4%.

Los productos que más cayeron en el acumulado del año

El análisis por categorías también reflejó las dificultades que atraviesa el consumo. Entre las canastas relevadas por Scentia, las mayores bajas acumuladas se registraron en productos de limpieza de ropa y hogar, con una caída del 6,4%, y perecederos, que retrocedieron un 6,2%.

También mostraron resultados negativos los productos de desayuno y merienda, con una disminución del 5,6%; los impulsivos, con un 3,1%; higiene y cosmética, con un 2,1%; y bebidas sin alcohol, con un 1,4%.

En cambio, las bebidas con alcohol registraron un crecimiento del 3,5%, mientras que la categoría de alimentación mostró una variación positiva del 0,1%.

Supermercados y kioscos: las categorías más afectadas

Al considerar únicamente supermercados y kioscos, el relevamiento mostró una contracción del consumo cercana al 3,2% frente al año anterior.

La principal caída se observó en alimentos no perecederos, cuyas ventas retrocedieron un 10,5%. A continuación se ubicaron las bebidas sin alcohol, con una baja del 7,7%, y los productos de desayuno, que disminuyeron un 5,2%.

Dentro de este recorte, la única categoría que presentó un crecimiento fue la de alimentos, con una suba del 1,2%.

Bebidas y productos frescos lideraron las bajas en supermercados

En el caso específico de los supermercados, las ventas acumularon una caída del 3,8% durante los primeros nueve meses del año, según los datos de la entidad. Las bebidas sin alcohol encabezaron los retrocesos, con una contracción del 9,2%. Los productos perecederos se ubicaron en segundo lugar, con una baja del 8,1%, seguidos por desayuno y merienda, que retrocedieron un 4,6%.

También registraron caídas las bebidas con alcohol, con un 4,1%, e higiene y cosmética, con un 3,7%. Las disminuciones fueron más moderadas en limpieza de ropa y hogar, con un retroceso del 1,2%; impulsivos, con una baja del 0,5%; y alimentos, que descendieron un 0,4%.

Los resultados de septiembre y del acumulado anual muestran un escenario de retracción del consumo masivo, con diferencias marcadas entre los canales de comercialización y las categorías de productos.

Mientras el comercio electrónico mantiene un crecimiento significativo en lo que va del año, las ventas en supermercados y mayoristas continúan entre las más afectadas.