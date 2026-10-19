Misterio por la desaparición de una docente en Corrientes: dos detenidos y pistas bajo análisis Nanci Estela Godoy se comunicó por última vez con sus familiares el 7 de octubre; sospechosa coincidencia temporal con la renuncia de un peón de una estancia; las autoridades hallaron cuchillos y ropa con manchas rojas en la casa de un sospechoso

La docente y directora suplente de la Escuela Rural Nº 626 en el paraje El Malezal, Nanci Estela Godoy, se encuentra desaparecida desde el 7 de octubre en la zona rural de Esquina, Corrientes. Hasta el momento hay dos detenidos.

Para llegar al aula tiene que cruzar la estancia El Curupy y hacer las últimas tres horas a caballo, con un animal que le presta una vecina de la zona. Su familia no sabe nada de ella desde el miércoles 7, a las 20.34, cuando se comunicó por última vez por WhatsApp.

Nanci Godoy, la docente desaparecida en Corrientes.

Los hallazgos

Mientras los detectives policiales y judiciales continúan con la búsqueda de Nanci Godoy, la docente desaparecida en Esquina, Corrientes, se supo que en la casa del peón detenido durante la investigación del caso se encontraron cuchillos y ropa con manchas rojas. Así lo informó el fiscal Javier Mosquera, a cargo de la investigación.

“En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, según público el diario El Liberal, de Corrientes.

El sospechoso detenido habría hecho una declaración sobre los últimos movimientos de la docente. Las palabras del peón no habrían coincidio con las pruebas reunidas hasta el momento por el fiscal a cargo de la investigación.

La investigación

La desaparición de Godoy es investigada por el fiscal Javier Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Esquina. Hoy se sumó una fiscal para colaborar en la pesquisa. La causa tiene a un peón rural demorado.

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“El fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, reforzó hoy la investigación que lleva adelante la UFIC de Esquina sobre la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy. Lo hace con la designación de otro fiscal y una prosecretaria, a fin de complementar las distintas líneas de la pesquisa que lleva adelante el fiscal Javier Mosquera. Por medio de la resolución 59, el jefe del Ministerio Público dispuso que la titular de la UFIC N° 3 de Capital, María Andrea González, se sume a la investigación. La decisión se tomó por la complejidad y en atención a las especiales características que la rodean: la condición de vulnerabilidad de la víctima –género y docente rural– y el contexto geográfico en que se produjo el hecho. Junto a la fiscal González, se dispuso también la intervención de la secretaria relatora de esa misma dependencia, Loira Dufort Saserri”, informaron fuentes judiciales.

“La Policía de Corrientes cumple con las órdenes emitidas por el fiscal mientras continúa con un amplio operativo con recursos humanos y tecnológicos para ampliar los rastrillajes. En la zona trabajan mas de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, 4 drones y 3 canes de búsqueda, para cubrir el área donde se procura dar con el paradero de la mujer”, dijeron fuentes policiales.

Cómo empezó la búsqueda

Godoy había llegado a la escuela dos días antes de ese último mensaje. La dueña de El Curupy confirmó que la docente pasó por la estancia como cada vez que iba hacia El Malezal. Sus hijos la esperaban de vuelta el viernes 9, pero no se alarmaron enseguida. Esa semana un temporal había golpeado la zona y, en esos casos, ella solía quedarse en la escuela porque con el terreno anegado es muy difícil moverse. Después de las tormentas también era habitual que fallaran el celular e internet.

La situación cambió cuando la dueña de la estancia fue a la casa de la hermana de la docente. Contó que, preocupada por la falta de noticias, el miércoles 14 había mandado a un peón hasta la escuela. El hombre llegó por la tarde, después de tres horas a caballo, y vio las luces prendidas, pero ninguna señal de Godoy. Volvió a la mañana siguiente y todo seguía igual.

Con ese relato, los hijos se comunicaron con la mujer que le presta el caballo a su madre. Ella también estaba preocupada y mandó a su marido a la escuela con una indicación clara: si hacía falta, que rompiera la puerta para entrar. Godoy no estaba adentro.

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El jueves 15, Sebastián Medina, uno de sus hijos, hizo la denuncia en la Comisaría I de Esquina. “Estamos asustados de que le haya pasado algo malo a mi madre”, quedó asentado en la constancia.

La docente Nanci Estela Godoy, desaparecida en Corrientes.

El peón que renunció

Un peón de la estancia El Curupy, la propiedad que debe atravesar Godoy en sus viajes, no se había presentado a trabajar en los últimos días. Renunció y no fue visto otra vez en la zona. El hijo de la docente dejó constancia de la identidad de esa persona en la denuncia realizada en la sede policial. Luego agregó la frase sobre su miedo a que “le haya pasado algo malo” a su madre.

Se inició en ese momento, el jueves pasado, una desesperada búsqueda de la mujer de 52 años. La familia pide más apoyo en ese rastreo de la zona. Consideran que la respuesta no es la esperada ante la desaparición de una docente que se arriesgaba cada semana en largos viajes en los que se alejaba de su familia con el único objetivo de enseñar y dar clases allí, donde muchas veces el Estado no llega.

El reclamo de la familia

“Como siempre, la Justicia de Corrientes dejando mucho que desear”, afirmó Sebastián, el hijo de la docente desaparecida. En una publicación realizada en sus redes sociales, detalló que en la búsqueda no se sumaron equipos con la tecnología necesaria para rastrillar con cámaras y sensores un terreno amplio y complejo. Aseguró que por el momento los movimientos a campo abierto solo fueron realizados por policías que integran la comisaría local. Por ahora el refuerzo de personal frente a un caso inesperado llegó solo a cuatro uniformados a caballo.

Reclamó el joven más apoyo a la Justicia provincial y al Ministerio de Educación. “Tuvimos que ir nosotros con algunos policía a pie, cruzando zanjas, acampando, hasta llegar a la escuela. Lo vamos a hacer porque es nuestra madre, junto con mis hermanos y primos”. Y añadió: “No sabemos qué día exactamente se perdió, nos enteramos recién el jueves. Confío hasta lo último que mi mamá aparezca”.