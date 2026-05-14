YPF confirmó un nuevo aumento en los combustibles El titular de la petrolera, Horacio Marín, ratificó la estrategia de micropricing para ajustar los valores en función de la demanda. Destacó el compromiso de la empresa para equilibrar el libre mercado sin perjudicar a los clientes.

En medio de los recientes anuncios sobre el valor de los combustibles, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la compañía continuará aplicando su estrategia de segmentación tarifaria en los surtidores, una política que busca adaptar los valores a contextos y horarios específicos.

El titular de la petrolera detalló que seguirán adelante con el sistema de fijación dinámica —mencionado en el reporte oficial como “micropircing”—, una herramienta clave para la rentabilidad de la empresa en el actual escenario económico y ante la volatilidad del mercado.

Según explicó Marín, este sistema permitirá “maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas”. En la práctica, esto significa que cargar combustible puede tener un costo distinto dependiendo del momento del día o de la ubicación estratégica de la estación de servicio en la que se encuentre el usuario.

El equilibrio entre el mercado y los consumidores

La confirmación de esta política tarifaria se da en el marco de la reciente implementación de un “buffer de precios” por parte de YPF, el cual fue diseñado para no trasladar de forma inmediata el impacto total del aumento del petróleo internacional hacia los surtidores.

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En ese sentido, el directivo buscó llevar tranquilidad y defendió la herramienta de precios dinámicos, asegurando que se trata de una estrategia pensada para sostener la estructura empresarial sin afectar fuertemente a los usuarios.

“Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generar perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, concluyó Marín.