Causa Maradona: máxima tensión en el juicio por las declaraciones del neurocirujano Luque y el psicólogo Díaz Los principales imputados por la muerte del Diez pidieron la palabra en la audiencia de este jueves para intentar dar contexto a los polémicos chats exhibidos por la fiscalía. Además, se espera el testimonio clave del médico Mario Schiter, un duro crítico de la internación domiciliaria en Tigre.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma un nuevo capítulo de alta tensión. La audiencia de este jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro tendrá como plato fuerte las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz, dos de los principales acusados, quienes pidieron la palabra tras la revelación de conversaciones privadas que los comprometen.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren exhibieron el último martes una serie de chats y audios que desataron un fuerte revuelo en la sala. Ahora, la defensa de Luque y Díaz intentará dar contexto y justificar esos intercambios para aliviar su situación procesal.

“Estamos limpios”: los crudos audios entre Díaz y Cosachov

Uno de los momentos más impactantes de la última jornada fue la reproducción de un mensaje de voz enviado por el psicólogo Carlos Díaz a la psiquiatra Agustina Cosachov, poco después del fallecimiento del astro argentino. En el audio, Díaz intentaba desligar a ambos de las posibles responsabilidades médicas por la deficiente internación domiciliaria.

“Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años”, se lo escucha decir al psicólogo, quien luego agrega: “No es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo. Lo del corazón no tenía nada que ver con lo de la cabeza, nos lo dijo Luque. No le diste algún medicamento que lo pudo haber matado. Estamos limpios”. MIRA TAMBIÉN YPF confirmó un nuevo aumento en los combustibles

Por su parte, la respuesta de Cosachov, exhibida durante la misma audiencia, mantenía la misma línea argumentativa: “El tipo tuvo un paro. Tenía una miocardiopatía desde hace años. Fue impredecible”.

La decisión de Luque y el testimonio del cardiólogo

La fiscalía no solo apuntó contra Díaz y Cosachov, sino que también arrinconó a Leopoldo Luque exponiendo sus chats con el cardiólogo Oscar Franco, quien había declarado como testigo minutos antes.

Durante su testimonio, Franco dejó en claro que Luque actuaba como el médico de cabecera de Maradona y era quien tomaba las decisiones finales. El cardiólogo relató que él mismo había sugerido realizar estudios cardiológicos más exhaustivos (como una perfusión miocárdica o una cámara gamma) dado que Diego era un paciente hipertenso y de alto riesgo.

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Sin embargo, Franco aseguró que Luque descartó esa posibilidad. “No se hizo por decisión del médico a cargo”, sentenció el testigo. Según explicó, el neurocirujano justificó su negativa argumentando que los estudios preliminares daban “dentro de parámetros normales” y que Maradona no toleraba permanecer demasiado tiempo en instituciones médicas. Fueron estos chats leídos por el fiscal Irribarren los que motivaron el pedido de Luque para volver a sentarse frente al tribunal.

Se espera la declaración de Mario Schiter

Finalmente, la agenda judicial de este jueves contempla la declaración de Mario Schiter, el médico cercano a Maradona que había sido convocado para el martes pero que no llegó a brindar su testimonio por falta de tiempo.

Schiter es considerado un testigo de gran relevancia, ya que en sus anteriores intervenciones en la causa cuestionó duramente la deficiente modalidad de internación domiciliaria implementada en la casa de Tigre, señalando graves falencias en el operativo de salud montado alrededor del exfutbolista en sus últimos días.

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TN