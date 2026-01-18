Zapala: hallaron con vida a la hermana del Huevo Acuña luego de 48 horas de búsqueda Fabiana Edith Muñoz, la hermana del defensor de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, fue encontrada por la policía este domingo, en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua. La mujer, de 42 años, estaba desaparecida desde el jueves

Luego de dos días de búsqueda, la Policía de Neuquén halló a Fabiana Edith Muñoz, hermana del defensor de River y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 Marcos Huevo Acuña. La mujer fue hallada en la madrugada de este domingo en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua, consignan Noticias Argentinas y La Mañana de Neuquén.

Muñoz, de 42 años, fue trasladada al Hospital de Zapala, donde quedó en observación para someterse a una evaluación médica completa. la mujer tiene esquizofrenia y recibe tratamientos psiquiátrico.

“La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la Policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala”, precisaron desde el gobierno neuquino, según informó La Mañana de Neuquén.

“La Policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3:25 de este domingo. Y a la que asistieron con tareas de contención”.

“Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, había revelado Sara, la mamá de Fabiana, en diálogo con el portal LM Cipolletti.

El último sábado, la Policía de Neuquén emitió un pedido de paradero. Muñoz estaba desaparecida desde el último jueves a la tarde. La denuncia quedó radicada en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala.