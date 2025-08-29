Caso $Libra: la oposición se quedó con la comisión Investigadora y el oficialismo promete impugnar Tras cuatro meses de parálisis, se designó al diputado Maximiliano Ferraro como presidente. Los representantes de La Libertad Avanza y sus aliados se retiraron de la reunión y dejaron vacante la vicepresidencia.

Después de semanas de idas y vueltas, la Comisión Investigadora sobre la estafa con la criptomoneda $Libra finalmente empezó a moverse. Este jueves, en la Sala 2 de Diputados, se designó como presidente al diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, mientras que la vicepresidencia quedó sin cubrir porque el oficialismo abandonó la reunión.

De los 14 legisladores que responden a La Libertad Avanza y a sus aliados, 13 se retiraron de la comisión. Solo el tucumano Mariano Campero (Liga del Interior) permaneció en el encuentro.

Antes de irse, el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni y la diputada del Pro Silvana Giudici adelantaron que van a pedir la impugnación y cuestionaron la legalidad del procedimiento.

En contrapartida, Unión por la Patria propuso a Juan Marino como secretario y la moción fue aprobada por unanimidad de los presentes. También se definió que las reuniones serán los martes a las 16 y que la investigación arrancará el próximo 2 de septiembre, con un plazo de informes vigente hasta el 10 de noviembre.

Según informó el sitio especializado Parlamentario.com, Bornoroni defendió la postura del oficialismo de retirarse de la comisión: “Se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías. Vamos a impugnar porque el plazo para que esta comisión funcione ya está vencido”. Giudici fue más dura: “Acá se quiere mantener el circo para llegar a la elección y desde el punto de vista jurídico esto está mal”.

Pese a las objeciones, la oposición celebró haber destrabado una comisión que llevaba cuatro meses sin poder constituirse y ya puso fecha para el inicio de la investigación.