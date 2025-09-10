Los datos registrados en la primera hora del día indican:
Humedad: 59 %
Presión: 961 hPa
Viento: Norte a 8 km/h
Visibilidad: 7 km
El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que en la madrugada del jueves ingresará un débil frente frío, lo que provocará un giro de los vientos hacia el sur y un descenso momentáneo de la temperatura. La máxima prevista será de 25°.
Sin embargo, el alivio durará poco: el viernes los vientos volverán a soplar desde el norte y las marcas térmicas repuntarán hasta los 28°, confirmando la tendencia ascendente propia de la estación.