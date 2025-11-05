El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral En Casa Rosada buscan aprovechar el recambio legislativo que los acercará a garantizar el respaldo necesario para el tratamiento de los proyectos oficialistas. El período especial se extenderá del 10 al 31 de diciembre, aunque no estaba descartada la posibilidad de ampliarlo

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre y no descarta una ampliación hasta enero del período durante el cual está previsto el tratamiento en el Congreso del proyecto de Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La convocatoria se hará oficial junto con el correspondiente temario con su publicación en el boletín oficial, que se realizará cerca de la fecha.

En Casa Rosada buscan aprovechar el recambio legislativo que los acercará a garantizar el respaldo necesario para el tratamiento de los proyectos oficialistas. Esto le permitirá dejar atrás las dos prórrogas presupuestarias que realizó el Presidente en años anteriores y tener -por primera vez en la gestión- una hoja de ruta clara en la planificación del gasto, algo que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos, los gobernadores y amplios sectores de la oposición.

En el oficialismo sostienen que apuntarán a sancionar en segunda instancia las reformas laboral y tributaria, además de la del Código Penal, que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante un acto de campaña.

. El presidente espera tener garantizado el respaldo parlamentario para impulsar sus proyectos de reforma.

También están en carpeta los proyectos de “Inocencia Fiscal” y la “Ley Hojarasca”, aunque en el Gobierno se reservan la posibilidad de agregar o sacar temas hasta último momento.

MIRA TAMBIÉN

La definición de la convocatoria a extraordinarias se confirmó en medio del contexto de reacomodamiento de poder interno que atraviesa la cúpula libertaria luego del triunfo en las elecciones del pasado 26 de octubre. En ese marco, el jefe de Estado mantuvo este miércoles un encuentro con más de 100 legisladores de La Libertad Avanza en el salón Héroes de Malvinas, un mes antes de la reconfiguración de ambas cámaras.

A partir de diciembre, el oficialismo crecerá sustancialmente en la cantidad de bancas propias. Si se cuentan a aliados, en el entorno del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem consideran que tendrán más de 100 bancas afines. En el Senado, el número será de 18 legisladores violetas, teniendo a varios bloques minoritarios con intenciones de acordar con ellos.

A pesar de que este martes consiguieron un dictamen de mayoría por la tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en La Libertad Avanza decidieron que esperarán a que se realice la renovación legislativa para estar en mejor posición para negociar con otros espacios.