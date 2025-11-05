El Gobierno autorizó la compra de fusiles semiautomáticos por parte de civiles El Gobierno nacional oficializó una resolución que permite a particulares y entidades de tiro adquirir y poseer fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, bajo un sistema de permisos controlados por el Registro Nacional de Armas (RENAR).

La medida, establecida mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, deroga la prohibición vigente hasta ahora y la reemplaza por un régimen con requisitos más estrictos y fiscalización reforzada por parte del Ministerio de Seguridad.

Qué armas se podrán comprar y quiénes están habilitados

El nuevo marco normativo autoriza la adquisición de armas semiautomáticas con cargadores desmontables, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares, siempre que sean de calibre superior al .22 LR.

Podrán acceder:

Legítimos usuarios registrados como portadores de armas de uso civil condicional.

Entidades de tiro (clubes y asociaciones habilitadas).

Requisitos para obtener la autorización

El permiso especial exige cumplir con una serie de condiciones:

Identificación detallada del arma: tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.

Sistema de guarda tipo G2: espacio seguro de almacenamiento autorizado.

Declaración jurada y documentación probatoria , acompañadas de fotografías del arma.

Pago de tasas administrativas , equivalentes a las de la Tenencia Exprés y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

Acreditación de uso deportivo , mediante certificaciones de entidades de tiro, participación en competencias o aval institucional.

Ausencia de antecedentes sancionatorios o trámites pendientes ante el RENAR.

Cinco años mínimos de antigüedad como legítimo usuario.

Pruebas adicionales, que el RENAR podrá requerir para validar la solicitud.

Con esta resolución, el Gobierno busca —según los considerandos oficiales— actualizar el régimen de armas de uso civil y alinearlo con estándares deportivos y de control más modernos, aunque la medida ya genera debate entre especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad.