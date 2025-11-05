La medida, establecida mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, deroga la prohibición vigente hasta ahora y la reemplaza por un régimen con requisitos más estrictos y fiscalización reforzada por parte del Ministerio de Seguridad.
Qué armas se podrán comprar y quiénes están habilitados
El nuevo marco normativo autoriza la adquisición de armas semiautomáticas con cargadores desmontables, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares, siempre que sean de calibre superior al .22 LR.
Podrán acceder:
-
Legítimos usuarios registrados como portadores de armas de uso civil condicional.
-
Entidades de tiro (clubes y asociaciones habilitadas).
Requisitos para obtener la autorización
El permiso especial exige cumplir con una serie de condiciones:
-
Identificación detallada del arma: tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
-
Sistema de guarda tipo G2: espacio seguro de almacenamiento autorizado.
-
Declaración jurada y documentación probatoria, acompañadas de fotografías del arma.
-
Pago de tasas administrativas, equivalentes a las de la Tenencia Exprés y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
-
Acreditación de uso deportivo, mediante certificaciones de entidades de tiro, participación en competencias o aval institucional.
-
Ausencia de antecedentes sancionatorios o trámites pendientes ante el RENAR.
-
Cinco años mínimos de antigüedad como legítimo usuario.
-
Pruebas adicionales, que el RENAR podrá requerir para validar la solicitud.
Con esta resolución, el Gobierno busca —según los considerandos oficiales— actualizar el régimen de armas de uso civil y alinearlo con estándares deportivos y de control más modernos, aunque la medida ya genera debate entre especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad.