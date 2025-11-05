La medida, establecida mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, deroga la prohibición vigente hasta ahora y la reemplaza por un régimen con requisitos más estrictos y fiscalización reforzada por parte del Ministerio de Seguridad.

Qué armas se podrán comprar y quiénes están habilitados

El nuevo marco normativo autoriza la adquisición de armas semiautomáticas con cargadores desmontables, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares, siempre que sean de calibre superior al .22 LR.

Podrán acceder:

Requisitos para obtener la autorización

El permiso especial exige cumplir con una serie de condiciones:

Con esta resolución, el Gobierno busca —según los considerandos oficiales— actualizar el régimen de armas de uso civil y alinearlo con estándares deportivos y de control más modernos, aunque la medida ya genera debate entre especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad.

Argentina fusiles Ministerio de Seguridad Tenencia de armas

Noticias relacionadas