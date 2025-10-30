Jaldo participa en la reunión de gobernadores convocada por el presidente Javier Milei Durante el encuentro se abordarán las reformas impositiva y laboral que el Gobierno nacional proyecta para la próxima etapa de gestión.

El gobernador Osvaldo Jaldo participa este jueves por la tarde en la reunión encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, junto a un amplio grupo de mandatarios provinciales. El encuentro tiene como eje principal el análisis de las reformas impositiva y laboral que el Gobierno nacional prevé impulsar en el Congreso en los próximos meses.

La convocatoria, realizada tras los últimos resultados electorales, cuenta con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general, Karina Milei; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), y Martín Menem (presidente cámara de Diputados).

Entre los gobernadores presentes están Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz).