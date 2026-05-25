“La revolución de mayo nos enseña a construir desde la unidad”, destacó Chahla En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la creación del Primer Gobierno Patrio, la intendente convocó a fortalecer los lazos comunitarios mediante la inclusión, el respeto y el trabajo conjunto con los vecinos.

La intendente Rossana Chahla participó este lunes de los actos oficiales organizados para celebrar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y de la formación del Primer Gobierno Patrio.

Las actividades conmemorativas, encabezadas por el gobernador, Osvaldo Jaldo, y el vicegobernador, Miguel Acevedo, se iniciaron en la Plaza Independencia con el tradicional chocolate patrio y el izamiento de la bandera nacional.

Luego tuvo lugar el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral de San Miguel de Tucumán, presidido por el Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez. En esta oportunidad, el obispo auxiliar, Monseñor Roberto José Ferrari, pronunció la homilía.

Además de la intendente Chahla, quien estuvo acompañada por su gabinete de gobierno, asistieron a las ceremonias funcionarios provinciales, diputados, senadores, miembros del Poder Judicial, legisladores, jefes municipales y comunales, y representantes de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, entre otros. Agrupaciones gauchas, alumnos, docentes y público en general se sumaron a los festejos.

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La jefa del Ejecutivo municipal hizo alusión a la gesta de Mayo de 1810, donde se consolidó la caída del Virreinato del Río de la Plata. “Ahí comenzó la patria”, afirmó, al tiempo que hizo énfasis en la importancia de mantener vivos los valores de la Revolución de Mayo a través de la inclusión, el diálogo y el contacto directo con el vecino.

“Para incluir, los diálogos no deben ser solamente palabras que decimos quienes estamos en función o los políticos, sino que realmente es importante que cumplamos esa palabra y que nos acerquemos a la gente, al más necesitado como nosotros lo hacemos, estando todos los días a la par del vecino”, reflexionó.

En ese sentido, sostuvo: “Al vecino no se le puede postergar una solución que podamos hacerla en forma inmediata y es ahí donde estamos trabajando con toda nuestra gente”.

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Chahla valoró también el mensaje del obispo auxiliar, enfocado en el compromiso con los sectores más vulnerables: “Muy linda la palabra del obispo auxiliar. Nos hacen repensar, pero nos hacen decir también que estamos por el camino correcto”, afirmó.

Por último, la intendente celebró la gran cantidad de vecinos que se sumaron este domingo a la vigilia patria organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para recibir el 25 de Mayo. “Fue un día de fiesta”, acotó.

En el marco de la conmemoración, el gobernador Osvaldo Jaldo convocó a fortalecer la unidad y el diálogo. “La democracia nos permite elegir, pero eso no quiere decir que nos tengamos que dividir. Todo lo contrario: nos tenemos que unir para sostener lo que aquellos hombres y mujeres consiguieron el 25 de mayo de 1810 y que se consolidó el 9 de julio de 1816 en Tucumán”, manifestó.

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En esa línea, el titular del Poder Ejecutivo provincial hizo un llamado a priorizar los consensos. “Tiene que prevalecer el diálogo al margen de las diferencias. Hoy no hay lugar para grietas, no hay lugar para las divisiones. Más que nunca, los argentinos tenemos que estar juntos. La patria argentina necesita de todos los argentinos. Todos juntos, a través del diálogo, del entendimiento y de la cooperación mutua, podemos sostener una Argentina mejor para todos y un Tucumán que nos contenga sin ningún tipo de excepción”, expresó.

Por su parte, Miguel Acevedo llamó a “buscar un diálogo permanente, un encuentro para que en esta Argentina, en esta patria, en este Tucumán, todos los tucumanos y tucumanas estén incluidos, se generen nuevas fuentes de trabajo”. En ese sentido, agregó: “en eso estamos con el gobernador, escuchando mucho las distintas voces, lo que requieren los tucumanos y tucumanas, trabajando por un Tucumán mejor que incluya a todos y superando las adversidades”.