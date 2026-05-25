“No hay lugar para la grieta”: el mensaje de unidad de Jaldo en el Tedeum del 25 de Mayo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador Miguel Acevedo, participó este lunes del Solemne Tedeum en homenaje al 216 aniversario de la Revolución de Mayo, que se celebró en la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, en San Miguel de Tucumán. La ceremonia religiosa estuvo presidida por el Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, y el obispo auxiliar, Monseñor Roberto José Ferrari, quien pronunció la homilía.

Estuvieron presentes la esposa del Primer Mandatario, Ana María Grillo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; ministros del Poder Ejecutivo; legisladores, concejales; y representantes de las fuerzas vivas de la provincia.

En el marco de la conmemoración patria, Jaldo destacó el valor histórico del 25 de Mayo y el rol que tuvo Tucumán en el proceso independentista argentino. El mandatario sostuvo: “Hoy es un día de reflexión. Cuando cumplimos 216 años de aquel 25 de mayo de 1810, es momento de pensar en los primeros pasos que se dieron para que nuestra Argentina camine hacia la independencia”.

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En esa línea, el Gobernador recordó la participación decisiva de Tucumán en la Batalla del 24 de Septiembre de 1812 y en la Declaración de la Independencia de 1816. “Tucumán tuvo un rol protagónico con la batalla comandada por el general Manuel Belgrano y acompañada por hombres y mujeres tucumanos de mucho valor. Ahí dimos otro paso importante para llegar al 9 de julio de 1816, cuando en nuestra provincia declaramos definitivamente la independencia de nuestro país”, expresó.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo provincial convocó a fortalecer la unidad nacional y el diálogo institucional en un contexto social y económico complejo. “La democracia nos permite elegir, pero eso no quiere decir que nos tengamos que dividir. Todo lo contrario: nos tenemos que unir para sostener lo que aquellos hombres y mujeres consiguieron el 25 de mayo de 1810 y que se consolidó el 9 de julio de 1816 en Tucumán”, afirmó.

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En su mensaje, Jaldo también pidió dejar de lado las divisiones y priorizar los consensos. “Hoy no hay lugar para la grieta ni para las divisiones. Más que nunca, los argentinos tenemos que estar juntos. La patria argentina necesita de todos sus hijos”, señaló.

El Gobernador además pidió por la paz social y por una salida colectiva a las dificultades que atraviesan muchas familias. “Hay problemas económicos y sociales, hay familias que no la están pasando bien. Todos juntos, a través del diálogo, del entendimiento y de la cooperación mutua, podemos sostener una Argentina mejor para todos y un Tucumán que nos contenga sin ningún tipo de excepción”, manifestó.

Por su parte, el Vicegobernador llamó a “buscar un diálogo permanente, un encuentro para que en esta Argentina, en esta patria y en este Tucumán, podamos escuchar lo que requieren los tucumanos y tucumanas para trabajar por una provincia mejor, que incluya a todos y superando las adversidades los tiempos”.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, resaltó la importancia de mantener vivo el espíritu de la Revolución de Mayo a través del diálogo, la inclusión y la cercanía con la comunidad.

La jefa municipal recordó el contexto histórico que dio origen al primer gobierno patrio y sostuvo que “ahí comenzó la patria”, al tiempo que valoró el mensaje brindado durante la ceremonia religiosa por el obispo auxiliar, centrado en la inclusión social y el compromiso con los sectores más vulnerables: “Muy lindas la palabra dio el Obispo. Nos hacen repensar también, pero nos hacen decir también que estamos por el camino correcto”.

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Chahla remarcó que los dirigentes políticos deben transformar las palabras en acciones concretas y aseguró que desde el municipio trabajan diariamente “a la par del vecino”, priorizando respuestas rápidas a las necesidades de la comunidad.

Durante la homilía, Monseñor Ferrari llamó a recuperar los valores fundacionales de la Patria y a fortalecer la cultura del encuentro, el diálogo y la inclusión. El obispo auxiliar advirtió sobre las situaciones de vulnerabilidad social y pidió construir consensos para enfrentar los desafíos actuales.

“Hoy en nuestra Patria hay gritos que a algunos les molestan: el grito de los jubilados, de los universitarios, de las personas con discapacidad, de los enfermos y de quienes no ven un futuro porque la vida los acorraló al costado del camino”, expresó Ferrari.

En otro tramo de su mensaje, el religioso remarcó la necesidad de escuchar al otro y de generar espacios de encuentro. “No somos enemigos; podemos ser adversarios, pero nunca enemigos, y menos en nuestra Patria. Aquí nos necesitamos todos; nadie es descartable”, sostuvo.

Ferrari también destacó la importancia del diálogo como herramienta para alcanzar consensos y soluciones superadoras. “Nadie tiene la verdad completa; necesitamos escuchar las verdades de los demás para construir consensos o alcanzar una síntesis mejor”, afirmó.

Finalmente, el obispo auxiliar convocó a defender los valores democráticos y el sentido de pertenencia nacional. “Amamos la Patria. Cuidemos nuestros valores y cuidemos nuestra Patria”, concluyó.

La ceremonia religiosa formó parte de las actividades oficiales organizadas por el Gobierno de Tucumán para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y puso el acento en la unidad, el diálogo y la construcción colectiva como pilares para fortalecer la democracia y la convivencia social.