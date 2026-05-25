Multitudinaria vigilia patria en Plaza Independencia para recibir el 25 de mayo Cientos de familias tucumanas y turistas participaron del Domingo Patrio en la Ciudad, con espectáculos de música, canto y danza, además de las tradicionales ferias Gourmet y de Artesanos.

En vísperas del 216º aniversario de la Revolución de Mayo y de la creación del Primer Gobierno Patrio, la Plaza Independencia recibió a cientos de vecinos y visitantes que se dieron cita para disfrutar del “Domingo Patrio en la Ciudad”, una vigilia organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para celebrar junto a las familias con música, danza, canto y tradición.

En el paseo se presentaron la Banda de Música Municipal “Maestro Luzbel Giacobbe”; los ballets folclóricos San Miguel y Sol Naciente; y el espectáculo “Oíd Mortales: la Patria en canciones”, que reunió las voces de Adriana Tula, Viviana Taberna, Sofía Ascárate y Belén Herrera, bajo la dirección y arreglos musicales de Francisco Santamarina. El momento central se vivió a la medianoche con la entonación del Himno Nacional Argentino, para recibir oficialmente el Día de la Patria.

Además, alrededor de Plaza Independencia los asistentes pudieron recorrer las tradicionales ferias de Artesanos y Gourmet.

El Domingo Patrio en la Ciudad fue organizado por la Dirección de Promoción de Eventos junto a la Dirección de Relaciones Institucionales del Municipio, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura.

Participaron de las actividades la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario General, Rodrigo Gomez Tortosa; la subsecretaria de Cultura, Ana Lía Carbonell; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; la directora de Promoción de Eventos, Natalia Zanotta; y la directora de Relaciones Institucionales, Carolina Oliver, entre otros funcionarios municipales.

“Estamos celebrando la víspera del 25 de mayo y empezamos con el camino hacia el Día de la Independencia del 9 de Julio. Y por disposición de nuestra intendenta Rossana Chahla lo hacemos con festividades junto con los vecinos, respirando ese espíritu patrio, ese sentido de pertenencia que nos une, sintiendo esa argentinidad”, señaló Giuliano.

“Acá en el epicentro, en el punto neurálgico de nuestra ciudad, porque los espacios públicos son para disfrutarlos, nuestra intendenta hace patria y lo hace junto a los vecinos, con bailes, con folklore, con ferias de artesanos y gourmet que también movilizan nuestra economía local”, expresó la secretaria de Gobierno.

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“Nos encontramos con una fiesta en la Plaza Independencia para recibir el 25 de mayo con toda la fuerza. Hay toda una serie de actividades culturales y turísticas para recibir tanto a nuestros vecinos como a los visitantes de otras provincias que están en Tucumán”, acotó Gomez Tortosa.

Natalia Zanotta celebró “la gran convocatoria de parte de los vecinos que se han acercado a celebrar esto que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha organizado con mucho esfuerzo y mucho cariño, en el principal paseo público de la ciudad”.

Los vecinos valoraron la iniciativa patria y el espacio de encuentro generado por el Municipio.

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“Es algo muy atractivo para los tucumanos, somos gente que nos gusta salir, y esto nutre el turismo también. Es un ambiente muy lindo, de familia y se ve que también hay mucha seguridad”, sostuvo Jorge Burgos. El vecino resaltó además la presencia de las ferias. “Tienen diversidad de cosas. Me parece muy bueno para que muchos emprendedores puedan mostrarse. Es muy positivo para la provincia y a nivel local”, comentó.

“Estuve visitando todos los stands, me gustó, muy organizado todo, y el espectáculo me encantó, muy emocionante”, manifestó Luz Gutiérrez. La tucumana contó que residió en Buenos Aires durante mucho tiempo y al regresar a la ciudad hace dos años la encontró muy mejorada. “La verdad que está muy linda la ciudad. Me encantó todo lo que están haciendo para que pueda progresar”, opinó.