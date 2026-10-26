Milei celebró la visita del Papa a la Argentina, pero guarda silencio sobre el triunfo de Lula El mandatario publicó un breve mensaje en redes sociales tras confirmarse la gira sudamericana del sumo pontífice, mientras evita pronunciarse sobre la reelección del presidente brasileño, luego de haber respaldado a Flávio Bolsonaro en el balotaje

El presidente Javier Milei expresó su alegría por la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista a partir del 8 de noviembre.

El mandatario compartió un breve mensaje en su cuenta de X, donde escribió “alegría enorme” y reposteó la publicación original del sumo pontífice, quien ratificó su gira por Argentina, Uruguay y Perú.

Antes de la reacción presidencial, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también había celebrado la llegada del Papa al país. Mientras tanto, continúa coordinando los preparativos del operativo de seguridad que se desplegará durante la visita.







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El silencio de Milei tras las elecciones en Brasil

La publicación del jefe de Estado se produjo después de casi quince horas sin actividad en sus redes sociales. El silencio llegó después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil, resultado que confirmó la derrota de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien Milei había respaldado.

Este lunes, Milei, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, fueron los únicos mandatarios de la región que no se pronunciaron sobre la reelección de Lula.

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León XIV confirmó su visita a la Argentina

Finalmente, el papa León XIV confirmó que visitará la Argentina a partir del 8 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

El anuncio se produjo a menos de dos semanas de que el sumo pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica por un tumor en un pulmón, situación que había generado dudas sobre la realización del viaje.

La confirmación de la visita motivó la inmediata reacción de Milei y puso en marcha los preparativos oficiales para recibir al Papa, con el Ministerio de Seguridad a cargo de la coordinación del operativo previsto para su estadía en el país.