Bullrich cuestionó los últimos ataques de Milei contra los periodistas: “Cruzó un límite” La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tomó distancia del mandatario después de que hablara de quemar en la hoguera a quienes investigaron el caso $LIBRA. Defendió el derecho de la prensa a cuestionar al poder y también reclamó correcciones en la política económica.

La senadora Patricia Bullrich cuestionó públicamente al presidente Javier Milei por sus ataques contra los periodistas que investigaron el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta consideró que el mandatario “cruzó un límite” al utilizar la expresión de “quemar en la hoguera” a quienes difundieron información sobre el caso.

Las declaraciones fueron realizadas este domingo durante una entrevista con LN+, apenas dos días después de que Milei pronunciara un encendido discurso en la cena de la Fundación Faro, en Puerto Madero, donde volvió a arremeter contra el periodismo tras conocerse el fallo judicial que lo sobreseyó, junto con su hermana Karina, en la causa $LIBRA.

Bullrich sostuvo que la libertad de expresión ampara tanto el derecho de los periodistas a cuestionar al Gobierno como el del Presidente a responder a las críticas. Sin embargo, remarcó que esa respuesta debe darse con argumentos y no mediante expresiones violentas.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”, afirmó la senadora, quien recordó que quienes ejercen el poder están sometidos permanentemente al escrutinio público y deben aceptar ese control.

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Durante su intervención en la Fundación Faro, Milei había apuntado contra varios periodistas que investigaron e. caso $LIBRA, entre ellos Hugo ALconada Mon, carlos Pagni y Luis Novaresio. Los acusó de difundir información falsa y utilizó la expresión de que debían quemarse en la hoguera, además de insultarlos. Sus palabras provocaron el repudio de organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Academia Nacional de Periodismo, además de dirigentes de distintos espacios políticos.

El pronunciamiento de Bullrich llamó especialmente la atención porque un día antes había publicado una fotografía abrazada a Milei durante la misma cena, acompañada por un mensaje de respaldo al encuentro organizado por la Fundación Faro. Su cuestionamiento posterior marcó una nueva diferencia pública con el presidente en un tema especialmente sensible para el gobierno.

Pero las críticas de Bullrich no se limitaron a los ataques contra la prensa. Durante la entrevista también planteó la necesidad de introducir modificaciones en la política económica para que los indicadores macroeconómicos se traduzcan en mejoras concretas para las familias.

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La senadora sostuvo que es necesario que la recuperación llegue a los hogares y pidió “ciertos correctivos” para que la situación económica cotidiana acompañe los resultados que exhibe el gobierno.

Consultada sobre la posibilidad de un acuerdo electoral para los comicios presidenciales de 2027, Bullrich aseguró que todavía no hay ninguna definición.