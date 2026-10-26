El Papa León XIV confirmo su viaje a Argentina: “Me llena de alegría regresar a Latinoamérica” El Santo Padre visitará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre tras una evolución posoperatoria favorable. El equipo médico descartó tratamientos adicionales y autorizó el viaje al país.

El Papa León XIV confirmó que realizará su próximo viaje a América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, fecha en la que recorrerá Argentina, Uruguay y Perú. La ratificación del itinerario oficial por parte de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sucedió dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que estuvo expuesto el Pontífice, con un cuadro de recuperación posoperatoria que avanza de manera satisfactoria.

Las evaluaciones médicas confirmaron el éxito de la cirugía y la ausencia de complicaciones posteriores, además de constatar que la afección se encontraba localizada, razón por la cual el Santo Padre no requerirá ningún tratamiento oncológico complementario. Desde su retorno al Vaticano, el líder de la Iglesia Católica retomó de forma gradual sus responsabilidades pastorales y sus compromisos públicos, bajo un esquema diario que prioriza los descansos recomendados por el equipo de profesionales de la salud.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, redactó el Sumo Pontífice en su cuenta de X.

El médico personal, Luigi Carbone, ratificó la evolución favorable del cuadro clínico a partir de los últimos exámenes diagnósticos y análisis de laboratorio, los cuales demostraron la estabilidad del paciente. Frente a estos resultados, el cuerpo médico concluyó que no existen contraindicaciones para que el Pontífice emprenda la gira internacional de acuerdo con el programa establecido.

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La agenda papal contempla encuentros con las comunidades locales, autoridades y líderes religiosos de las tres naciones sudamericanas durante los once días de actividad oficial, con el propósito de transmitir un mensaje de fe, paz y compromiso evangélico en la región.