Milei dijo que “si hay gente que no llega a fin de mes” es menos que cuando él asumió “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor”, aseguró el presidente. Sostuvo que la reforma a la carta orgánica del Central permitirá terminar definitivamente con la inflación.

El presidente Javier Milei reconoció este lunes que parte de la población todavía tiene dificultades para cubrir sus gastos mensuales, aunque aseguró que la cantidad de personas afectadas es menor que cuando comenzó su gestión.

“No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Radio Mitre.

Milei fue consultado por un relevamiento según el cual una amplia mayoría de los trabajadores necesita contar con dos o más ingresos para sostener sus gastos. El jefe del Estado cuestionó la metodología de las encuestas y eligió responder con los indicadores de pobreza e indigencia.

Según afirmó, la pobreza había alcanzado el 57 por ciento durante los primeros meses de su gobierno y actualmente se encuentra cerca del 29 por ciento. A partir de esa comparación, calculó que unos 14 millones de argentinos mejoraron su situación.

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También señaló que la indigencia descendió del 20 al 6 por ciento y que la pobreza infantil pasó del 70 al 42 por ciento. “No estamos diciendo que estamos bien ni que somos un país desarrollado, pero estamos muchísimo mejor”, planteó.

El presidente insistió en que la economía atraviesa una etapa de crecimiento y aseguró que el PBI, el consumo y las exportaciones se encuentran en máximos históricos.

La afirmación ya había sido realizada el domingo por la noche, durante una entrevista con Luis Majul en La Nación Más. Allí, Milei sostuvo que la actividad económica rompió su techo anterior y pronosticó que el país completará tres años consecutivos de crecimiento, algo que, según dijo, no ocurre desde hace quince años.

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Los datos muestran, sin embargo, una economía heterogénea. El consumo privado agregado se encuentra en niveles elevados, pero los relevamientos sobre productos de consumo masivo presentan otro panorama: en junio las ventas volvieron a caer y acumularon una baja cercana al 3 por ciento durante el primer semestre del año.

La recuperación también está impulsada especialmente por sectores vinculados con la producción agropecuaria, la energía y las exportaciones, mientras que actividades orientadas al mercado interno, como la industria, el comercio y la construcción, muestran mayores dificultades.

La reforma del Banco Central

Milei volvió a defender además el proyecto enviado al Congreso para modificar la carta orgánica del Banco Central. El presidente aseguró que la iniciativa busca “extirpar definitivamente la inflación” e impedir que futuras administraciones utilicen la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

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Entre los principales puntos mencionó la prohibición del financiamiento al Tesoro, la imposibilidad de distribuir utilidades contables sin respaldo y mayores requisitos para remover a las autoridades de la entidad.

Durante la entrevista televisiva del domingo, calificó la emisión destinada a cubrir el déficit como una “falsificación de dinero” y afirmó que el paquete de reformas apunta al “corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años”.

Milei sostuvo que la mayoría de las crisis económicas argentinas tuvieron origen fiscal y que el nuevo esquema permitiría evitar que otro gobierno revierta el equilibrio de las cuentas públicas o vuelva a financiar al Estado mediante la emisión.

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El mandatario también destacó la eliminación del cepo cambiario, la acumulación de reservas, el superávit fiscal y la reducción o eliminación de más de veinte impuestos. Admitió, no obstante, que esas mejoras todavía no son percibidas de la misma manera por todos los sectores de la sociedad.