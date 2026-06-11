Victoria Villarruel, dura con Adorni: “Me parecen una vergüenza su accionar y sus explicaciones” La vicepresidenta dejó en claro que no le cree al jefe de Gabinete, que este miércoles a la noche presentó su declaración de bienes.

La tensión interna en el oficialismo sumó este miércoles por la noche un nuevo capítulo. La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las explicaciones que dio el funcionario sobre el origen de su patrimonio, en medio de la causa judicial en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, respondió Villarruel en la red social X, ante la consulta de un usuario que le preguntó qué opinaba de las declaraciones públicas de Adorni.

El jefe de Gabinete había asegurado, en una entrevista televisiva, que una parte importante de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. Según explicó, junto a su esposa invirtieron unos 200 mil dólares y obtuvieron una ganancia cercana a los 300 mil dólares.

Adorni también reconoció que ese dinero no había sido declarado en su momento. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, dijo, al intentar explicar el origen de los fondos. Además, sostuvo que se trataba de ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado y que estaban destinados “a la educación y el futuro” de sus hijos.

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La declaración jurada fue presentada ante la Justicia en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo con lo informado por Infobae, la rectificación patrimonial también incluyó movimientos vinculados a su esposa, Bettina Angeletti, como parte de una reconstrucción de la evolución económica familiar.

En su defensa, Adorni negó haber cometido irregularidades vinculadas a su paso por la función pública. “No soy un chorro y todo lo hice en la actividad privada. Jamás en mi vida tuve un cargo público hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, afirmó.

Sin embargo, las explicaciones no conformaron a Villarruel, quien volvió a marcar distancia del entorno presidencial. Su reacción se suma a una serie de diferencias públicas que la vicepresidenta mantiene con distintos sectores del gobierno nacional desde hace meses.