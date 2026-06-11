Adorni admitió haber ocultado USD 500.000 en sus declaraciones juradas: “Ahorramos en negro” El jefe de Gabinete presentó la rectificación de su patrimonio y reveló que el dinero no declarado provino de fuertes ganancias con bitcoins. Tras meses de cuestionamientos, descartó renunciar, defendió la legalidad de sus bienes y aseguró que el verdadero objetivo de las críticas es el presidente Javier Milei.

En medio de una creciente controversia por su evolución patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles la presentación de su declaración jurada y admitió haber mantenido ocultos 500.000 dólares. Durante una entrevista televisiva, el funcionario rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y justificó la omisión argumentando que cometió el “error de haber ahorrado en negro” junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Según detalló el propio Adorni, el medio millón de dólares no declarado es producto de inversiones en criptomonedas realizadas hace más de una década. “Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte. En 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar”, reveló.

El titular de ministros explicó que, además de la presentación correspondiente al período actual —cuyo vencimiento opera el próximo 31 de julio—, entregó las rectificaciones de los años 2023 y 2024. En ese sentido, buscó llevar tranquilidad sobre su futura situación fiscal y fue categórico: “Voy a pagar hasta el último peso de impuestos”.

La presión judicial y el respaldo de la Casa Rosada

La decisión de transparentar sus activos llega luego de meses de fuerte escrutinio por parte de la oposición y de quedar bajo la lupa de la Justicia. La polémica se había encendido a raíz de un viaje a Estados Unidos en el que participó su esposa, cuyos pasajes y estadía habrían sido financiados con fondos públicos, lo que desató una seguidilla de cuestionamientos sobre sus bienes.

“Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, justificó el funcionario. Ante la ola de críticas mediáticas, confesó que su primer impulso fue dar un paso al costado: “Al principio pensé en renunciar, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina. Él confió ciegamente, sabe que soy decente”.

Para Adorni, las denuncias en su contra tienen un trasfondo político claro. “El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente. Me acusaron de chorro desde el primer día y tenía que demostrar que no lo era; la única forma era presentando la Declaración Jurada”, sentenció.

Propiedades en la mira y el regreso a las conferencias

Durante la entrevista, el vocero presidencial también se refirió a la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, la cual generó suspicacias. Explicó que la compró “para estar tranquilo” con su familia tras sufrir algunos episodios de inseguridad en su anterior vivienda en Caballito (cuya compra también es investigada), y aclaró que la operación del country se realizó mediante “un préstamo de un amigo” con una hipoteca legal a un año.

Sobre los gastos de sus tarjetas de crédito, prefirió no dar detalles argumentando que “están protegidos por ley y son datos privados”. Antes de cerrar, Adorni ratificó que, una vez superado este conflicto legal y mediático, tiene previsto retomar su tradicional contacto con los periodistas en la Casa Rosada.

El contraste con la última declaración

La nueva presentación marca un giro radical respecto a la documentación entregada en marzo de 2025, previa a su asunción como jefe de Gabinete en noviembre de ese año (hasta entonces se desempeñaba como secretario de Comunicación). En aquel documento oficial, Adorni había declarado:

Propiedades: Dos departamentos. Uno adquirido en 2014 (con el 50% de titularidad, valuado en $777.000) y otro comprado en 2016 (valuado en $3.652.682).

Dos departamentos. Uno adquirido en 2014 (con el 50% de titularidad, valuado en $777.000) y otro comprado en 2016 (valuado en $3.652.682). Divisas: USD 42.500 en efectivo y una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de USD 6.220.

USD 42.500 en efectivo y una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de USD 6.220. Moneda local e ingresos: $1.950.000 en efectivo y un ingreso neto anual en relación de dependencia de 40,3 millones de pesos.