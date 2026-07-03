Andrés Calamaro visitó a la selección Argentina antes del cruce con Cabo Verde El cantante dijo presente en el entrenamiento de la Scaloneta, charló con el cuerpo técnico y tuvo un mano a mano con Messi.

Andrés Calamaro visitó a la selección argentina en las instalaciones de Inter Miami de cara al partido de 16avos de final del Mundial 2026 contra Cabo Verde este viernes por la tarde. “El Salmón”, tomó unos mates con el cuerpo técnico y tuvo un mano a mano con Lionel Messi.

“Brutal. Gracias Selección, gracias Chiqui (Tapia)”, comentó el artista en el video del entrenamiento publicado en las redes de la AFA que, a pedido de él, musicalizaron con Para no olvidar, de Los Rodríguez. Por su parte, el cantautor, subió fotos y escribió: “Gracias selección”.

En su cuenta de Instagram, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino agradeció la visita del ícono del rock nacional y compartió una postal posando ambos con la camiseta argentina. “Mi Andrelo querido”, escribió y el artista respondió, feliz: “Qué tarde espléndida, qué privilegio… soñamos despiertos”.

Los usuarios enloquecieron al ver la postal de Calamaro junto a Messi y escribieron todo tipo de comentarios. “Los dos más grandes de la República Argentina” y “Necesitaba esa foto” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.